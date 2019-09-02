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РИА Новости

Китайская CODA подпишет с Россельхозбанком меморандум о сотрудничестве

07:59 02.09.2019 (обновлено: 10:34 02.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Россельхозбанка
Здание Россельхозбанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Россельхозбанка
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китайская ассоциация развития предприятий за рубежом (CODA) и Россельхозбанк подпишут на полях предстоящего Восточного экономического форума меморандум о сотрудничестве, рассказал РИА Новости генеральный секретарь ассоциации Хэ Чжэньвэй.
CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся под непосредственным ведением Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.
"Во время форума я также приму участие в ряде встреч. В частности, у нас будет встреча с председателем правления "Россельхозбанка". Я от лица Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом приму участие в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с "Россельхозбанком", - рассказал Хэ Чжэньвэй в преддверии форума.
Представитель ассоциации, который принимает участие в ВЭФ уже в пятый раз, подчеркнул, что полон ожиданий от форума и надеется воспользоваться этой возможностью, чтобы ознакомиться с последними тенденциями развития на Дальнем Востоке.
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"Принимающие участие китайские компании и я лично хотим узнать на форуме, какие возможности для сотрудничества с Россией может дать продолжающиеся торговые трения Китая с США", - добавил Хэ Чжэньвэй.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форум-2019РоссельхозбанкКитайРоссияЭкономика
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