Китайская CODA подпишет с Россельхозбанком меморандум о сотрудничестве

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Китайская ассоциация развития предприятий за рубежом (CODA) и Россельхозбанк подпишут на полях предстоящего Восточного экономического форума меморандум о сотрудничестве, рассказал РИА Новости генеральный секретарь ассоциации Хэ Чжэньвэй.

CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся под непосредственным ведением Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.

"Во время форума я также приму участие в ряде встреч. В частности, у нас будет встреча с председателем правления "Россельхозбанка". Я от лица Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом приму участие в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с "Россельхозбанком", - рассказал Хэ Чжэньвэй в преддверии форума.

Представитель ассоциации, который принимает участие в ВЭФ уже в пятый раз, подчеркнул, что полон ожиданий от форума и надеется воспользоваться этой возможностью, чтобы ознакомиться с последними тенденциями развития на Дальнем Востоке.

"Принимающие участие китайские компании и я лично хотим узнать на форуме, какие возможности для сотрудничества с Россией может дать продолжающиеся торговые трения Китая с США", - добавил Хэ Чжэньвэй.