Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют

Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района

Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района

УФА, 2 сен — РИА Новости. Пятилетняя дочь женщины, арестованной по подозрению в убийстве годовалого сына в Башкирии, находится в детском приюте, родные не заявляли о желании взять ее к себе, сообщили РИА Новости в отделе опеки администрации Дюртюлинского района.

"Девочку сразу же определили в детский приют района, она там под присмотром специалистов. На данный момент никто из родственников не обратился в органы опеки с желанием взять девочку на воспитание", — сказали РИА Новости в районной мэрии.

В минувший четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми — одного года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика. Поиски ребенка вели порядка 150 полицейских, следователей, спасателей, водолазов и добровольцев. Тело малыша было найдено спустя сутки.