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РИА Новости

Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют

07:39 02.09.2019 (обновлено: 13:15 02.09.2019)
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© Фото : СК РФ по Республике БашкортостанСотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
© Фото : СК РФ по Республике Башкортостан
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
УФА, 2 сен — РИА Новости. Пятилетняя дочь женщины, арестованной по подозрению в убийстве годовалого сына в Башкирии, находится в детском приюте, родные не заявляли о желании взять ее к себе, сообщили РИА Новости в отделе опеки администрации Дюртюлинского района.
"Девочку сразу же определили в детский приют района, она там под присмотром специалистов. На данный момент никто из родственников не обратился в органы опеки с желанием взять девочку на воспитание", — сказали РИА Новости в районной мэрии.
В минувший четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми — одного года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика. Поиски ребенка вели порядка 150 полицейских, следователей, спасателей, водолазов и добровольцев. Тело малыша было найдено спустя сутки.
Мать ребенка созналась в убийстве сына, следствие полагает, что ночью 29 августа женщина задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на участке у дома и закопала тело малыша. Во время следственных действий женщина сообщила следователям, что убила сына, чтоб он не голодал. Подозреваемая арестована.
Автомобиль Следственного комитета РФ
31 августа, 21:42Радио
Следователи опубликовали видео с матерью найденного мертвым малыша
9714786126
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Республика БашкортостанРоссияПроисшествия
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