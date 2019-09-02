Власти Гонконга опровергли сообщения о погибших в ходе протестов в выходные

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Почти 50 человек были госпитализированы после ожесточенных столкновений между протестующими и полицией в Гонконге в ходе несанкционированных демонстраций в минувшие выходные, но никто из них не погиб, заявил на пресс-конференции в понедельник главный секретарь администрации Гонконга Чжан Цзяньцзун.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что в ходе столкновений в Гонконге были погибшие.

"Соответствующие ведомства уже дали четкие пояснения, что из тех, кто был госпитализирован, никто не погиб. Были госпитализированы 46 человек, 19 все еще остаются в больницах, пять человек находятся в тяжелом состоянии, состояние 14 человек стабильное, не верьте слухам, что кто-то скончался в больнице, все это сфабрикованные слухи, которые никак не помогут в урегулировании ситуации, я осуждают тех, кто это делает, так как это совершенно безответственно", - заявил Чжан Цзяньцзун, отвечая на соответствующий вопрос.