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РИА Новости

Власти Гонконга опровергли сообщения о погибших в ходе протестов в выходные

07:35 02.09.2019
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© AP Photo / Vincent YuСтолкновение демонстрантов с полицией в Гонконге
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Почти 50 человек были госпитализированы после ожесточенных столкновений между протестующими и полицией в Гонконге в ходе несанкционированных демонстраций в минувшие выходные, но никто из них не погиб, заявил на пресс-конференции в понедельник главный секретарь администрации Гонконга Чжан Цзяньцзун.
Ранее в социальных сетях появились сообщения, что в ходе столкновений в Гонконге были погибшие.
"Соответствующие ведомства уже дали четкие пояснения, что из тех, кто был госпитализирован, никто не погиб. Были госпитализированы 46 человек, 19 все еще остаются в больницах, пять человек находятся в тяжелом состоянии, состояние 14 человек стабильное, не верьте слухам, что кто-то скончался в больнице, все это сфабрикованные слухи, которые никак не помогут в урегулировании ситуации, я осуждают тех, кто это делает, так как это совершенно безответственно", - заявил Чжан Цзяньцзун, отвечая на соответствующий вопрос.
Несанкционированные демонстрации прошли в субботу и в воскресенье в Гонконге. Во многих районах города произошли ожесточенные столкновения между полицией и радикальными протестующими, в результате были задержаны более 60 человек в возрасте от 13 до 36 лет, связанных с беспорядками на двух станциях метро. Задержанные подозреваются в хранении взрывчатых веществ, оружия с целью нападения, а также в участии в незаконных собраниях.
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
Вчера, 14:47РИА Новости
В Гонконге задержали более 60 человек в связи с беспорядками
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