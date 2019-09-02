Власти Флориды объявили эвакуацию большей части побережья из-за "Дориана"

Семья в городе Порт-Салерно, штат Флорида, готовится заделывать окна в своем доме в связи с приближением урагана "Дориан". 1 сентября 2019

Семья в городе Порт-Салерно, штат Флорида, готовится заделывать окна в своем доме в связи с приближением урагана "Дориан". 1 сентября 2019

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов из-за надвигающегося урагана "Дориан", следует из заявления на Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов из-за надвигающегося урагана "Дориан", следует из заявления на сайте губернатора.

Приказы об обязательной эвакуации выпустили девять округов Флориды — все прибрежные округа, кроме двух самых южных.

В округах Сент-Джонс, Индиан-Ривер и Дьювал эвакуация начнется в 8:00 в понедельник (15:00 мск), а в округе Волуси — с 10 часов (17:00 мск). В округах Сент-Луси, Бревард, Палм-Бич, Нассау и Мартин приказ об обязательной эвакуации уже действует.

Еще в семи округах штата проводится добровольная эвакуация.

Для содействия эвакуации губернатор приказал приостановить взимание платы за проезд на некоторых платных автодорогах штата, в том числе и на крупной транспортной артерии Turnpike.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.