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РИА Новости

Власти Флориды объявили эвакуацию большей части побережья из-за "Дориана"

06:55 02.09.2019 (обновлено: 11:32 02.09.2019)
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© AFP 2019 / Joe Raedle/Getty ImagesСемья в городе Порт-Салерно, штат Флорида, готовится заделывать окна в своем доме в связи с приближением урагана "Дориан". 1 сентября 2019
Семья в городе Порт-Салерно, штат Флорида, готовится заделывать окна в своем доме в связи с приближением урагана Дориан. 1 сентября 2019
© AFP 2019 / Joe Raedle/Getty Images
Семья в городе Порт-Салерно, штат Флорида, готовится заделывать окна в своем доме в связи с приближением урагана "Дориан". 1 сентября 2019
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов из-за надвигающегося урагана "Дориан", следует из заявления на сайте губернатора.
Приказы об обязательной эвакуации выпустили девять округов Флориды — все прибрежные округа, кроме двух самых южных.
В округах Сент-Джонс, Индиан-Ривер и Дьювал эвакуация начнется в 8:00 в понедельник (15:00 мск), а в округе Волуси — с 10 часов (17:00 мск). В округах Сент-Луси, Бревард, Палм-Бич, Нассау и Мартин приказ об обязательной эвакуации уже действует.
Еще в семи округах штата проводится добровольная эвакуация.
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Вчера, 20:25РИА Новости
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
Для содействия эвакуации губернатор приказал приостановить взимание платы за проезд на некоторых платных автодорогах штата, в том числе и на крупной транспортной артерии Turnpike.
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.
"Дориан" — четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам — погиб один человек.
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Ураган "Дориан"СШАПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Быстрей бы уже сдунуло варваров с острова америки. Ни сколько не жалко когда идут бомбардировки по всем странам.
2 сентября, 08:38
Владимир Бобков
17300016
простые люди то в чём виновны? Семьи, дети...
2 сентября, 09:02
НВНам Всем каПУТИн
1500024
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