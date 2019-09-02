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РИА Новости

Ученые выяснили, что женщины помнят лучше мужчин

06:40 02.09.2019 (обновлено: 14:08 02.09.2019)
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© Depositphotos / SubbotinaМужчина и женщина
Мужчина и женщина
© Depositphotos / Subbotina
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые из Каролинского института в Швеции рассказали, какая память у женщин лучше развита, чем у мужчин, пишет Daily Mail.
Специалисты изучили результаты более 600 исследований, проведенных между 1973 и 2003 годами и затронувших более 1,2 миллиона человек.
В результате они пришли к выводу, что у женщин лучше развита эпизодическая память, из-за чего они гораздо лучше запоминают подробности событий из своей жизни, например детали разговора, или могут быстрее вспомнить, что произошло в определенный момент на прошлой неделе.
Кроме того, женщины лучше запоминают лица и у них также лучше развита сенсорная память, из-за чего они лучше разбираются в запахах.
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Тем не менее, по словам ученых, мужчины также имеют некоторые преимущества, в частности они легче запоминают пространственную информацию, из-за чего им будет проще, к примеру, найти дорогу к месту, где припаркована машина.
Однако ученые также подчеркивают, что эпизодическая память — это один из самых чувствительных видов памяти, поэтому она более подвержена влиянию таких негативных факторов, как недостаток сна, стресс и старение.
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ШвецияРИА Наука
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