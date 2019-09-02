Ученые выяснили, что женщины помнят лучше мужчин

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые из Каролинского института в Швеции рассказали, какая память у женщин лучше развита, чем у мужчин, пишет Ученые из Каролинского института в Швеции рассказали, какая память у женщин лучше развита, чем у мужчин, пишет Daily Mail

Специалисты изучили результаты более 600 исследований, проведенных между 1973 и 2003 годами и затронувших более 1,2 миллиона человек.

В результате они пришли к выводу, что у женщин лучше развита эпизодическая память, из-за чего они гораздо лучше запоминают подробности событий из своей жизни, например детали разговора, или могут быстрее вспомнить, что произошло в определенный момент на прошлой неделе.

Кроме того, женщины лучше запоминают лица и у них также лучше развита сенсорная память, из-за чего они лучше разбираются в запахах.

Тем не менее, по словам ученых, мужчины также имеют некоторые преимущества, в частности они легче запоминают пространственную информацию, из-за чего им будет проще, к примеру, найти дорогу к месту, где припаркована машина.