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РИА Новости

В затопленном Хабаровском крае дети вынуждены на лодках добираться до школ

06:31 02.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Спасатели помогают детям и их родителям из подтопленных районов Хабаровского края добираться до школ на лодках в первый учебный день, сообщает региональный главк МЧС России.
В понедельник в российских школах начался учебный год. В Хабаровском крае и соседней Еврейской автономной области из-за паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"На праздничные линейки в школы спасатели помогли добраться школьникам и их родителям на лодках. Пока вода не спадет, спасатели будут ежедневно сопровождать ребят в школу по воде до суши", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба дальневосточного отряда МЧС сообщает, что в подтопленных районах Хабаровского края и Еврейской автономной области спасатели на руках выносили детей к машинам, которые доставили ребят в школу. Так, в поселке Николаевка в Еврейской автономии детей в школу везли на машине МЧС высокой проходимости.
Паводок в Хабаровском крае
05:59РИА Новости
Паводок в Хабаровском крае подтопил уже 170 домов
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