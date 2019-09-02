В затопленном Хабаровском крае дети вынуждены на лодках добираться до школ

ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Спасатели помогают детям и их родителям из подтопленных районов Хабаровского края добираться до школ на лодках в первый учебный день, сообщает региональный главк МЧС России.

В понедельник в российских школах начался учебный год. В Хабаровском крае и соседней Еврейской автономной области из-за паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"На праздничные линейки в школы спасатели помогли добраться школьникам и их родителям на лодках. Пока вода не спадет, спасатели будут ежедневно сопровождать ребят в школу по воде до суши", - говорится в сообщении.