В затопленном Хабаровском крае дети вынуждены на лодках добираться до школ

ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Спасатели помогают детям и их родителям из подтопленных районов Хабаровского края добираться до школ на лодках в первый учебный день, сообщает региональный главк МЧС России.
В понедельник в российских школах начался учебный год. В Хабаровском крае и соседней Еврейской автономной области из-за паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"На праздничные линейки в школы спасатели помогли добраться школьникам и их родителям на лодках. Пока вода не спадет, спасатели будут ежедневно сопровождать ребят в школу по воде до суши", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба дальневосточного отряда МЧС сообщает, что в подтопленных районах Хабаровского края и Еврейской автономной области спасатели на руках выносили детей к машинам, которые доставили ребят в школу. Так, в поселке Николаевка в Еврейской автономии детей в школу везли на машине МЧС высокой проходимости.