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РИА Новости

Тактильную копию шедевра Боттичелли покажут во Владивостоке после ВЭФ

06:29 02.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКартину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" привезли во Владивосток
Картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа привезли во Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Картину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" привезли во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Картина Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" ("Мадонна с младенцем"), написанная в ХV веке, украсит культурную программу Восточного экономического форма-2019, а с 8 сентября этот шедевр и его тактильная копия будут размещены на выставке в Приморской государственной картинной галерее, сообщила РИА Новости ее директор Алена Даценко.
"Мадонна делла Лоджиа" Сандро Боттичелли из галереи Уффици во Флоренции в конце августа впервые прибыла в Россию, она будет показана в рамках культурной программы на ВЭФ, а затем, с 8 сентября, в Парадном зале галереи, ее смогут увидеть все приморцы.
"К выставке изготовлена тактильная копия картины Сандро Боттичелли, которая сопровождается специальным описанием картины шрифтом Брайля, передает фактуру одежды Богоматери, пейзажа, что позволит воспринимать шедевр и через тактильные ощущения, которые очень важны для зрителей с ограничениями по состоянию здоровья", - рассказала Даценко.
Она добавила, что такой проект является продолжением инклюзивных программ, которые широко используется в галерее, в том числе и во время проведения Дней Эрмитажа во Владивостоке. По словам Даценко, специальная копия картины Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" изготовлена в Испании по заказу генерального спонсора выставки - компании Сбербанк . После завершения экспозиции эта копия будет передана в дар Приморской государственной картинной галерее.
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Восточный экономический форум-2019Сандро Боттичелли (Алессандро Филипепи)РоссияВЕКЭкономика
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