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РИА Новости

Министры труда России и Турции обсудили договор о соцобеспечении

06:11 02.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
ТОКИО, 2 сен - РИА Новости. Подготовку договора о социальном обеспечении между Россией и Турцией обсудили министры труда двух стран Максим Топилин и Зехры Сельчук в японском городе Мацуяма, где проходит министерская встреча в рамках G20, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-служба российского министерства.
"Предметом договора будут являться страховые пенсии, пособия в связи с материнством, обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и другие социальные выплаты", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, планируется, что договор о социальном обеспечении между Россией и Турцией будет основан на пропорциональном принципе и распространится на граждан обеих сторон, проживающих на их территории.
Топилин также провел в Мацуяме переговоры с министром труда Франции Мюриэль Пенико. Они обсудили развитие профессиональных стандартов и профессиональных компетенций и подписание декларации о намерениях. Российский министр отметил, что проект декларации уже в высокой степени готовности и может быть подписан в ближайшие месяцы.
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"Проект документа предполагает осуществление сотрудничества между министерствами по следующим направлениям: развитие системы достойного и безопасного труда и содействие в обеспечении качественной и доступной занятости", - пояснила пресс-служба.
По ее данным, в ходе встречи Пенико выразила готовность перенять опыт России по подготовке и проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам World Skills. Франция принимает мировой чемпионат в 2023 году.
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Большая двадцаткаМаксим ТопилинТурцияРоссияЖизнь без преградОбщество
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