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РИА Новости

Паводок в Хабаровском крае подтопил уже 170 домов

05:59 02.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Уже 170 жилых домов подтоплены к утру понедельника из-за дождей и подъема уровня рек в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в зоне паводка находились 166 домов. Из-за паводков в крае объявлен режим ЧС.
"В зоне паводка в десяти муниципальных образованиях находятся 69 населенных пунктов. Из них в 37 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 170 частных жилых домов и 656 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 76 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находятся около 1800 дачных участков", - говорится в сообщении.
Прошедшие обильные дожди осложнили паводковую обстановку. Ливневые канализации не справляются. Так, в Комсомольске-на-Амуре спасатели более 20 раз выезжали на откачку воды в жилых микрорайонах. Кроме этого, в городе Юности проходят работы по укреплению дамб, на Мылкинской дамбе устанавливается полевая кухня.
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По информации МЧС, у Хабаровска отмечаются колебания уровня воды, утром в понедельник он составил 634 сантиметра, что на 34 сантиметра выше отметки "опасное явление". В ближайшие дни прогнозируется спад воды. Из-за дождей и скопления ливневых вод подтоплены 36 жилых домов и 259 земельных участка.
В Комсомольске-на-Амуре вода прибывает. В понедельник уровень достиг 753 сантиметров, увеличившись за сутки на 13 сантиметров. Это на метр выше отметки "опасное явление". Подтоплены более 70 жилых домов и более 200 приусадебных участков. К 4-9 сентября уровень может достигнуть 760-820 сантиметров.
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