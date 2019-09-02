На Сахалине отметили годовщину окончания Второй мировой войны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен — РИА Новости. Военным парадом в Южно-Сахалинске в понедельник начался праздник, посвященный 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Островитян со знаменательной датой поздравили командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Дмитрий Глушенков и временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко.
"Для сахалинцев и курильчан праздник имеет особое значение. Одним из значимых итогов победы стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а затем и образование Сахалинской области. По сути, наш регион появился благодаря подвигу народа-победителя. И мы будем вечно благодарны старшему поколению — тем, кто перенес трудности военного времени, а в мирное время строил область. И будем вечно помнить погибших на полях сражений", — отметил глава региона.
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиТоржественный митинг в Южно-Сахалинске в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курил. 2 сентября 2019
Торжественный митинг в Южно-Сахалинске в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курил. 2 сентября 2019
Затем по площади Победы прошли расчеты 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, подразделения силовых ведомств, МЧС, Юнармии, кадетов. Завершил парад проход военного оркестра под руководством майора Олега Шигалова.
2 сентября 2015, 00:47РИА НовостиКонференция, посвященная Второй мировой войне, пройдет на СахалинеПрограмма мероприятия включает около 70 докладов от ведущих ученых научно-исследовательских институтов, руководителей архивов, преподавателей высших учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Владивостока и Хабаровска.
Праздничный день закончится вечерним концертом и традиционным ночным фейерверком на площади Победы.