На Сахалине отметили годовщину окончания Второй мировой войны

"Для сахалинцев и курильчан праздник имеет особое значение. Одним из значимых итогов победы стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а затем и образование Сахалинской области. По сути, наш регион появился благодаря подвигу народа-победителя. И мы будем вечно благодарны старшему поколению — тем, кто перенес трудности военного времени, а в мирное время строил область. И будем вечно помнить погибших на полях сражений", — отметил глава региона.