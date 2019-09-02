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РИА Новости

ИИ может спровоцировать ядерную войну, считает экс-замминистра обороны США

05:32 02.09.2019 (обновлено: 11:32 02.09.2019)
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© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Серьезная опасность использования военными систем искусственного интеллекта заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара. Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на бывшего заместители министра обороны США Роберта Уорка.
По его словам, системы искусственного интеллекта не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку они запускаются по определенным параметрам и показателям. В некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является "тревожной перспективой".
В частности, приводится в пример российская система "Периметр", которая может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет.
Кроме того, Уорк добавил, что военное применение искусственного интеллекта может привести к плачевным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием. В частности, такой сферой может быть его использование при анализе разведывательных данных, а также в системах раннего предупреждения.
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"Представьте, система искусственного интеллекта в командном центре китайских войск, проанализировав оперативные данные, заявляет, что США готовятся нанести удар по Китаю, и рекомендует нанести превентивный удар", — сказал Уорк.

Тем не менее он отмечает, что искусственный интеллект несомненно может принести пользу для военных, однако его применение должно быть ограничено и не должно распространяться на ядерное вооружение, поскольку это может привести к "катастрофическому сценарию".
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КитайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Причиной ядерной войны могут стать как раз те, кто сидит в американских штабах. И из договоров по ограничению выходит не российская система "Периметр" и не китайский искусственный интеллект, а именно правящая верхушка США . Так что не на гипотетические землетрясения надо всё валить, а травить тараканов в собственных головах.
2 сентября, 06:10
lizander_57 Лизандер
9121115
И какой вывод? Россия должна уничтожить "Периметр"? И с чего это она "вдруг не получит ответа"? Как же любят америкосы, когда на одной доске они играют в шашки, а их соперники в поддавки.
2 сентября, 05:39
Виктор Й
7551005
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