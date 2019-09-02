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РИА Новости

Российско-японские учения пройдут на Сахалине

04:19 02.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019"
Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен – РИА Новости. Двухсторонние совместные российско-японские учения пройдут в акватории залива Анива на Сахалине, сообщили РИА Новости в пресс-службу погрануправления ФСБ по региону.
"Двухсторонние совместные российско-японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна "Цугару" управления береговой охраны Японии Первого района. Гости пробудут в порту Корсакова с 3 по 5 сентября", - рассказали в ведомстве.
По информации погрануправления, сахалинцы смогут 5 сентября совершить экскурсию на российский пограничный сторожевой корабль "Дозорный" и японское патрульное судно "Цугару". Гостей на суда доставят специальными автобусами.
11 июля, 09:49РИА Новости
Российские истребители провели учения над акваторией Японского моря
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ЯпонияРоссияБезопасность
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