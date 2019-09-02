Российско-японские учения пройдут на Сахалине

Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019". Архивное фото

Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен – РИА Новости. Двухсторонние совместные российско-японские учения пройдут в акватории залива Анива на Сахалине, сообщили РИА Новости в пресс-службу погрануправления ФСБ по региону.

"Двухсторонние совместные российско-японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна "Цугару" управления береговой охраны Японии Первого района. Гости пробудут в порту Корсакова с 3 по 5 сентября", - рассказали в ведомстве.