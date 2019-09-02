Техасского стрелка уволили за несколько часов до атаки, пишут СМИ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в Техасе, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в Техасе, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета The New York Times

Инцидент произошел 31 августа на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Мужчина начал стрелять по сотруднику патрульно-постовой службы и прохожим. Погибли семь человек, еще более 20 пострадали.

Полиция идентифицировала стрелка как 36-летнего Сета Этора, его ликвидировали во время спецоперации.

Как пишет газета, начальник полиции Одессы Майкл Герке сообщил, что изначально власти отказывались назвать имя стрелка, не желая способствовать его "известности за то, что он сделал".

Власти заявили, что Этор был уволен со своей работы в компании грузовых перевозок в субботу утром.

Пока что у правоохранителей нет данных о мотивах стрелка, но стало понятно, что он действовал в одиночку.