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РИА Новости

Техасского стрелка уволили за несколько часов до атаки, пишут СМИ

04:16 02.09.2019 (обновлено: 11:30 02.09.2019)
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© REUTERS / Callaghan O'HareНа месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
На месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
© REUTERS / Callaghan O'Hare
На месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в Техасе, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета The New York Times.
Инцидент произошел 31 августа на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Мужчина начал стрелять по сотруднику патрульно-постовой службы и прохожим. Погибли семь человек, еще более 20 пострадали.
Полиция идентифицировала стрелка как 36-летнего Сета Этора, его ликвидировали во время спецоперации.
Как пишет газета, начальник полиции Одессы Майкл Герке сообщил, что изначально власти отказывались назвать имя стрелка, не желая способствовать его "известности за то, что он сделал".
Место стрельбы в Одессе, штат Техас
Вчера, 22:54РИА Новости
Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористическими организациями
Власти заявили, что Этор был уволен со своей работы в компании грузовых перевозок в субботу утром.
Пока что у правоохранителей нет данных о мотивах стрелка, но стало понятно, что он действовал в одиночку.
Канал добавляет, что Этор в 2001 году был арестован в связи с тем, что незаконно проник на частную территорию и уклонялся от задержания. В 2018 году ему был выписан штраф за нарушение федеральных правил безопасности для автоперевозчиков. Подробности обоих дел не раскрываются.
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