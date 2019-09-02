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РИА Новости

Около 70% старшеклассников из Москвы и области были свидетелями травли

03:55 02.09.2019 (обновлено: 11:41 02.09.2019)
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© Fotolia / Monkey BusinessУченицы начальной школы сплетничают на детской площадке
Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке
© Fotolia / Monkey Business
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Около 70% старшеклассников Москвы и Подмосковья были свидетелями буллинга в школе, при этом жертвами школьной травли были 12%, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Буллинг — это травля, причем в ней зачастую участвует не один человек. Есть зачинщик и его окружение, они выбирают жертву и начинают над ней издеваться… Согласно проведенному исследованию, 70% опрошенных старшеклассников из Москвы и Подмосковья были свидетелями травли, 60% признались, что жертвой был их знакомый, а 12% рассказали, что сами были участниками травли", — сказала детский омбудсмен.
Мишонова добавила, что в ее аппарат редко поступают обращения по поводу травли, но часто приходится разбираться в школьных конфликтах в целом: между учениками и родителями, между родителями и учителями, между учителями и учениками. По данным уполномоченного, в 2017 году к ней поступили 117 обращений, в 2018 году — уже 137, а в этом пока 24.
Омбудсмен связывает низкое число жалоб на буллинг с тем, что ребенок часто не рассказывает взрослым о травле из-за угроз зачинщиков. Однако ребенку необходимо рассказать об этом родителям или классному руководителю, который должен взять ситуацию под контроль и оказать помощь вместе со специалистами, уверена она.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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"У нас в Подмосковье более 1,5 тысячи школ. Штатные психологи есть в 1028 школах. Понятно, что их не хватает. И мы как институт уполномоченного ратуем за то, чтобы таких специалистов было больше, особенно в современной школе", — сказала омбудсмен.
Мишонова подчеркнула, что для разрешения подобных конфликтов нужно привлекать сторонних специалистов, а не штатных, потому что медиатор внутри школы не всегда сможет объективно разобраться в ситуации. Он все равно субъективен, знает участников конфликта и уже невольно занимает чью-то сторону, объяснила она.
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Ксения МишоноваМоскваРоссияЖизнь без преградОбразование - Общество
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