Около 70% старшеклассников из Москвы и области были свидетелями травли

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Около 70% старшеклассников Москвы и Подмосковья были свидетелями буллинга в школе, при этом жертвами школьной травли были 12%, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Буллинг — это травля, причем в ней зачастую участвует не один человек. Есть зачинщик и его окружение, они выбирают жертву и начинают над ней издеваться… Согласно проведенному исследованию, 70% опрошенных старшеклассников из Москвы и Подмосковья были свидетелями травли, 60% признались, что жертвой был их знакомый, а 12% рассказали, что сами были участниками травли", — сказала детский омбудсмен.

Мишонова добавила, что в ее аппарат редко поступают обращения по поводу травли, но часто приходится разбираться в школьных конфликтах в целом: между учениками и родителями, между родителями и учителями, между учителями и учениками. По данным уполномоченного, в 2017 году к ней поступили 117 обращений, в 2018 году — уже 137, а в этом пока 24.

Омбудсмен связывает низкое число жалоб на буллинг с тем, что ребенок часто не рассказывает взрослым о травле из-за угроз зачинщиков. Однако ребенку необходимо рассказать об этом родителям или классному руководителю, который должен взять ситуацию под контроль и оказать помощь вместе со специалистами, уверена она.

"У нас в Подмосковье более 1,5 тысячи школ. Штатные психологи есть в 1028 школах. Понятно, что их не хватает. И мы как институт уполномоченного ратуем за то, чтобы таких специалистов было больше, особенно в современной школе", — сказала омбудсмен.