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РИА Новости

Путин обсудит на переговорах с лидером Монголии стратегическое партнёрство

03:40 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе своего визита в Монголию обсудит с руководством страны развитие стратегического партнёрства и сотрудничества.
"В ходе переговоров с президентом Халтмаагийн Баттулгой и встреч с председателем Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийн Хурэлсухом подробно обсудим перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Монголией", - заявил Путин в интервью газете "Одрийн сонин" в преддверии своего визита в Монголию.
Российский лидер также сообщил, что по итогам визита будет подписан межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень. "Отмечу, что этот документ, подготовленный на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер", - заявил Путин.
Глава государства также напомнил, в 2019 году исполнилось 70 лет флагману двустороннего хозяйственного взаимодействия – межгосударственному совместному предприятию "Улан-Баторская железная дорога". "60 лет назад при содействии наших специалистов началось освоение целинных земель Монголии", - сказал он.
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Путин при этом рассказал о планах РЖД по модернизации Улан-Баторской железной дороги.
Российский президент далее сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот увеличился почти на 21% и составил 1,65 миллиарда долларов, а за январь–июнь 2019 года вырос ещё на 11,8% – до 800 миллионов долларов.
Кроме того, по его словам, стороны придают большое значение вопросам охраны окружающей среды и ведут переговоры о создании ряда совместных заповедников в приграничных районах. "Это будет способствовать сохранению уникального биоразнообразия общего региона", - выразил уверенность Путин.
Отвечая на вопрос о возможности снижения таможенных пошлин, российский лидер заявил, что "зачастую упрощение технических требований даёт гораздо бо́льший импульс деловому взаимодействию, чем уменьшение пошлин".
Он напомнил, что в 2015 году между Евразийской экономической комиссией и монгольской стороной была создана совместная рабочая группа, которая занимается повышением эффективности взаимной торговли, включая устранение барьеров, улучшение таможенного администрирования и гармонизацию санитарных норм.
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Халтмаагийн БаттулгаУлан-Баторская железная дорогаРЖДВладимир ПутинМонголияВ мире
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