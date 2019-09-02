Путин обсудит на переговорах с лидером Монголии стратегическое партнёрство

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе своего визита в Монголию обсудит с руководством страны развитие стратегического партнёрства и сотрудничества.

"В ходе переговоров с президентом Халтмаагийн Баттулгой и встреч с председателем Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийн Хурэлсухом подробно обсудим перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Монголией", - заявил Путин в интервью газете "Одрийн сонин" в преддверии своего визита в Монголию.

Российский лидер также сообщил, что по итогам визита будет подписан межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень. "Отмечу, что этот документ, подготовленный на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер", - заявил Путин.

Глава государства также напомнил, в 2019 году исполнилось 70 лет флагману двустороннего хозяйственного взаимодействия – межгосударственному совместному предприятию "Улан-Баторская железная дорога". "60 лет назад при содействии наших специалистов началось освоение целинных земель Монголии", - сказал он.

Путин при этом рассказал о планах РЖД по модернизации Улан-Баторской железной дороги.

Российский президент далее сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот увеличился почти на 21% и составил 1,65 миллиарда долларов, а за январь–июнь 2019 года вырос ещё на 11,8% – до 800 миллионов долларов.

Кроме того, по его словам, стороны придают большое значение вопросам охраны окружающей среды и ведут переговоры о создании ряда совместных заповедников в приграничных районах. "Это будет способствовать сохранению уникального биоразнообразия общего региона", - выразил уверенность Путин.

Отвечая на вопрос о возможности снижения таможенных пошлин, российский лидер заявил, что "зачастую упрощение технических требований даёт гораздо бо́льший импульс деловому взаимодействию, чем уменьшение пошлин".