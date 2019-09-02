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РИА Новости

Россияне накопили до 14 миллионов "плохих" долгов, сообщает НАПКА

03:37 02.09.2019 (обновлено: 11:55 02.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россияне в настоящее время накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой более 90 дней, этот показатель вырос с сначала года на 12 процентов, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
"На текущий момент просроченными кредитами со сроком больше 90 дней являются порядка 13-14 миллионов ссуд, причем данный показатель постоянно увеличивается. Напомним, что три года назад лишь десять миллионов кредитов были дефолтными, а в начале этого года — 12,5 миллиона ссуд", — сказал он.
Мехтиев связал увеличение числа безнадежных кредитов со "сложной ситуацией с реальными доходами населения, когда денег не хватает на очередной платеж". Как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3 процента в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2 процента с 2,5 процента в первом.
По данным ЦБ, просроченная задолженность физических лиц перед банками на текущий момент превышает 759 миллиардов рублей. "Однако статистика строится на основании РСБУ и не учитывает проценты и штрафы, поэтому реальная сумма долга как минимум в два раза больше", — уверен Мехтиев.
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Российские власти с начала лета горячо обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.
Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70 процентов дохода уходит на выплату долгов у 15 процентов российских заемщиков.
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Максим ОрешкинЭльвира НабиуллинаРосстатМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Работать лучше надо, чтобы не быть нищими. И в глухих деревнях люди умеют жить у кого то добротные кирпичные дома с такими же заборами, а кого то гнилые хибары. А в деревне условия для всех одинаковые, просто кто то жрёт самогон, а кто впахивает от расвета и до заката на земле.
2 сентября, 07:16
ЩНЩенок Невмер
4000316
Правильнее писать так. Правительство РФ ввели плохие налоги,и плохие условия жизни,ввиду чего у россиян появились плохие долги. Многим странам списали миллиарды долгов,а свои пусть сгниют в долгах. Интересно одно,ответят ли они за геноцид!?
2 сентября, 06:49
РНРоман Неизвестный
1711003
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