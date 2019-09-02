ООН призывает Израиль и Ливан соблюдать договоренности о прекращении огня

Ранее командование ливанской армии заявило, что со стороны Израиля были выпущены более 40 ракет по окрестностям поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Армия Израиля открыла огонь после того, как группа из двух бойцов "Хезболлах" уничтожила израильскую бронетехнику противотанковой ракетой в приграничной зоне. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе.