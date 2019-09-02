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РИА Новости

ООН призывает Израиль и Ливан соблюдать договоренности о прекращении огня

02:55 02.09.2019 (обновлено: 05:56 02.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
ООН, 2 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Израиль и Ливан проявлять сдержанность и соблюдать договоренности 2006 года о прекращении огня, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Ранее командование ливанской армии заявило, что со стороны Израиля были выпущены более 40 ракет по окрестностям поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Армия Израиля открыла огонь после того, как группа из двух бойцов "Хезболлах" уничтожила израильскую бронетехнику противотанковой ракетой в приграничной зоне. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе.
По словам Дюжаррика, генсек ООН серьезно обеспокоен инцидентами у "голубой линии" - признанной ООН границы двух стран.
"Он призывает к максимальной сдержанности. Призывает стороны прекратить все действия, нарушающие резолюцию 1701 и препятствующие прекращению военных действий", - заявил официальный представитель.
Принятая в 2006 году резолюция СБ ООН 1701 призывает Израиль и Ливан поддерживать "постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование", а также придерживаться "голубой линии".
Премьер-министр Ливана Саад Харири
Вчера, 17:56РИА Новости
Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем
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Антониу ГутеррешООНИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Обрубить бы щупальца иранским аятоллам в Ливане, Сирии и Ираке - была бы мирная благодать. Аятоллы и без этого на своей территории наращивают бодливые рога производством баллистических ракет и продвигаются к ядерному оружию. Расширять шиитские влияние и власть на Ближнем Востоке им во много раз важнее, чем поддержать бедствующее гражданское население :(
2 сентября, 09:47
kkarnaval
1410000
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