В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"

Побережье Флориды перед эвакуацией в связи с приближением урагана "Дориан". 1 сентября 2019

Побережье Флориды перед эвакуацией в связи с приближением урагана "Дориан". 1 сентября 2019

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан".

Она начнется в полдень (19:00 мск). По данным Ассошиэйтед Пресс, только в Южной Каролине эвакуируют 830 тысяч человек.

Кроме того, во вторник не будут работать школы и государственные учреждения.

Ураган "Дориан"

Сформировавшийся в Атлантическом океане "Дориан" уже достиг редкой пятой, высшей категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 километров в час. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия.

© REUTERS / Ramond A King Последствия прохождения урагана "Дориан" на Багамских островах, США. 1 сентября 2019 © REUTERS / Ramond A King Последствия прохождения урагана "Дориан" на Багамских островах, США. 1 сентября 2019

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье юго-восточных штатов на следующей неделе.