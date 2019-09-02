В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан".
Она начнется в полдень (19:00 мск). По данным Ассошиэйтед Пресс, только в Южной Каролине эвакуируют 830 тысяч человек.
Кроме того, во вторник не будут работать школы и государственные учреждения.
Ураган "Дориан"
Сформировавшийся в Атлантическом океане "Дориан" уже достиг редкой пятой, высшей категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 километров в час. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия.
© REUTERS / Ramond A KingПоследствия прохождения урагана "Дориан" на Багамских островах, США. 1 сентября 2019
Последствия прохождения урагана "Дориан" на Багамских островах, США. 1 сентября 2019
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье юго-восточных штатов на следующей неделе.
Власти Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины объявили режим ЧС.