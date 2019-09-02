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РИА Новости

Во Владивосток прибыл лайнер, на котором поселят часть гостей ВЭФ-2019

02:23 02.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, пришвартовался у городского морвоказала, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.
"Лайнер уже прибыл к причалу морвоказала", - сказал собеседник.
Это новый лайнер класса Dream, он введен в эксплуатацию в марте этого года. Длина судна – 324 метра, ширина – 37 метров, число кают – 2116. Всего судно может вместить более 5 тысяч человек.
В прошлом году часть гостей форума поселили на круизном судне Costa NeoRomantica под флагом Италии.
ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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