Во Владивосток прибыл лайнер, на котором поселят часть гостей ВЭФ-2019

Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, пришвартовался у городского морвоказала, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.

"Лайнер уже прибыл к причалу морвоказала", - сказал собеседник.

Это новый лайнер класса Dream, он введен в эксплуатацию в марте этого года. Длина судна – 324 метра, ширина – 37 метров, число кают – 2116. Всего судно может вместить более 5 тысяч человек.

В прошлом году часть гостей форума поселили на круизном судне Costa NeoRomantica под флагом Италии.