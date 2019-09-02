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РИА Новости

В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка

02:13 02.09.2019 (обновлено: 10:11 02.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сотрудники столичного ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, который накануне вечером сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции.
По информации собеседника агентства, мужчина пытался скрыться, но его поймали на юге Москвы. Сейчас он находится в отделе полиции.
ДТП произошло на Коломенской улице. Автомобиль Porsche въехал в группу детей, катавшихся на самокатах, и скрылся с места ДТП. В результате пострадал один ребенок, он доставлен в больницу.
Автомобили полиции
00:16РИА Новости
Опубликовано видео с автомобилем Porsche, сбившим детей в Москве
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ГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
И наверняка это был безработный.
2 сентября, 06:47
Naum Vygodsky
46270013
Схватили одно дело. Суд то будет? Или опять вмешаются внеземные силы?
2 сентября, 04:29
InGood FitRu
5320115
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