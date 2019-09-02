В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сотрудники столичного ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, который накануне вечером сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции.

По информации собеседника агентства, мужчина пытался скрыться, но его поймали на юге Москвы. Сейчас он находится в отделе полиции.