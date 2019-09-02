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РИА Новости

Минобороны могут подключить к строительству Восточного, пишут СМИ

01:50 02.09.2019 (обновлено: 09:24 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 6 сентября лично посетит космодром Восточный для обсуждения накопившихся проблем, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Так, президент по результатам совещания может решить вопрос о смене существующего подрядчика стройки — производственно-строительного объединения (ПСО) "Казань" — на создаваемую сейчас в структурах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) "Военно-строительный комплекс", рассказали газете два федеральных чиновника.
Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Ведомостям" 1 сентября не исключил, что "ППК Минобороны может стать подрядчиком Восточного".
Отмечается, что, помимо финансовых вопросов Роскосмоса, будет обсуждаться темп строительства стартового стола под космический ракетный комплекс "Ангара" (часть второй очереди Восточного), а также речь пойдет о "достройке объектов инфраструктуры первой очереди (стартовый стол под ракеты-носители семейства "Союз-2")", приводятся в газете слова высокопоставленного чиновника аппарата правительства.
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Отмечается, что проблемы строительства космодрома Восточный "будут рассмотрены на этой неделе у премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина". По данным издания, Медведев проведет совещание с кабинетом министров 2 сентября в Белом доме, а Путин 6 сентября обсудит накопившиеся проблемы уже на самом космодроме.
В конце июля 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о "большой беде", которая преследует строителей - на Дальнем Востоке месяцами идут дожди, котлован под стартовые сооружения постоянно заливает, но, по его словам, строительство укладывается в сроки. В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023 году.
Космодром Восточный
5 июля, 00:24РИА Новости
Космодром "Восточный"
51724624
Обсудить 55
Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий РогозинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
«Восточный» - лучшая иллюстрация губительности капитализма. В итоге довести дело смогут или госкомпании или опять же частные, но при государственном жёстком контроле. В чистом виде капитализм не работает.
2 сентября, 03:17
vyachnick Новиков
36110012
Помню уже были статьи как Роскосмос со подрядчиками распилили заложенный бюджет на строительство Восточного. Теперь пойдут статьи как Минобороны допиливает бюджет Восточного. Ну так всем ведь кушать хочется, а в Минобороны тоже люди (голодные)
2 сентября, 04:08
рожденный в СССР
24305111
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