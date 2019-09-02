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РИА Новости

В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки

01:47 02.09.2019 (обновлено: 11:10 02.09.2019)
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© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по республике.
Инцидент произошел в селе Большие Березняки. Девочку обнаружила ее мать, которая и вызвала скорую, однако школьница умерла в больнице.
Следователи проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет РФМордовияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Там напряжение 5 вольт, как ее могло убить? Единственный вариант - она сидела в ванной и уронила телефон в воду.
2 сентября, 08:19
Серый Волк
1004317
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