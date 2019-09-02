В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по республике.
Инцидент произошел в селе Большие Березняки. Девочку обнаружила ее мать, которая и вызвала скорую, однако школьница умерла в больнице.
Следователи проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.