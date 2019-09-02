ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) рекомендует изменить расчет пороговой суммы, которая определяет ежемесячный или единовременный порядок выплаты накопительной пенсии, пишет РБК . Пенсионный фонд России (ПФР) рекомендует изменить расчет пороговой суммы, которая определяет ежемесячный или единовременный порядок выплаты накопительной пенсии, пишет

Так, предлагается увеличить сумму накоплений, ниже которой можно будет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, а накопительную пенсию будут получать лишь те граждане, у которых она первысит 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера — 8846 рублей.

Отмечается, что сейчас россияне, выходящие на пенсию, получают накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже пяти процентов от общей суммы выплаты, в остальных случаях назначается накопительная пенсия. По подсчетам главы аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгения Биезбардиса, для назначения такой пенсии нужно иметь около 177 тысяч рублей накоплений.