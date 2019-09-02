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РИА Новости

ООН не располагает данными о пострадавших на ливано-израильской границе

00:41 02.09.2019
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© REUTERS / Aziz TaherПоследствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
© REUTERS / Aziz Taher
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
ООН, 2 сен - РИА Новости. Данных о погибших или пострадавших после обстрелов на ливано-израильской границе не поступало, говорится в заявлении Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).
Ранее командование ливанской армии заявило, что со стороны Израиля было выпущено более 40 ракет по окрестностям поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Обстрелы привели к пожарам. Армия Израиля открыла огонь после того, как группа из двух бойцов "Хезболлах" уничтожила израильскую бронетехнику противотанковой ракетой в приграничной зоне. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе, повлекшие смерть двоих бойцов.
"Временные силы ООН в Ливане выясняют обстоятельства произошедшего, включая информацию о погибших, раненых или повреждениях в результате инцидента", - сказано в заявлении.
"На данный момент Временным силам ООН в Ливане не поступала информация о погибших или раненных с какой-либо из сторон", - отмечается в нем.
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По словам командующего Временными силами ООН в Ливане Стефано дель Коля, произошедшее является серьезным инцидентом, нарушающим резолюцию 1701 СБ ООН, а также направленным на подрыв стабильности в этой зоне.
Резолюция 1701 призывает Израиль и Ливан поддерживать "постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование", а также придерживаться "голубой линии" - признанной ООН границы двух стран.
Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в субботу в очередной раз заявил, что шиитское сопротивление ответит на действия Израиля, в том числе и на атаки беспилотников в южном пригороде Бейрута и в долине Бекаа. Премьер-министр Ливана Саад Харири, в свою очередь, назвал действия соседнего государства открытой агрессией, в то время как Высший совет по безопасности Ливана заявил о праве на самооборону любыми средствами.
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Хасан НасруллаСаад ХаририООНИзраильЛиванВ мире
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Не получится. Кто только не пытался дождаться исхода евреев. Да так и не дождался. И сам сгинул. Уже многие арабские страны поняли, что с евреями лучше дружить. Так и безопаснее и выгоднее.
2 сентября, 02:47
ssvemisha
9100000
Ливану и Хизбалле везет, что Израиль считается с жизнью простых граждан Ливана. Был бы на месте Израиля какой-нибудь царек ближневосточный и обладал бы возможностями Израиля. Ливан бы наверное превратился бы в лунный пейзаж
2 сентября, 01:44
ssvemisha
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