ООН не располагает данными о пострадавших на ливано-израильской границе

ООН, 2 сен - РИА Новости. Данных о погибших или пострадавших после обстрелов на ливано-израильской границе не поступало, говорится в заявлении Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Ранее командование ливанской армии заявило, что со стороны Израиля было выпущено более 40 ракет по окрестностям поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Обстрелы привели к пожарам. Армия Израиля открыла огонь после того, как группа из двух бойцов "Хезболлах" уничтожила израильскую бронетехнику противотанковой ракетой в приграничной зоне. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе, повлекшие смерть двоих бойцов.

"Временные силы ООН в Ливане выясняют обстоятельства произошедшего, включая информацию о погибших, раненых или повреждениях в результате инцидента", - сказано в заявлении.

"На данный момент Временным силам ООН в Ливане не поступала информация о погибших или раненных с какой-либо из сторон", - отмечается в нем.

По словам командующего Временными силами ООН в Ливане Стефано дель Коля, произошедшее является серьезным инцидентом, нарушающим резолюцию 1701 СБ ООН, а также направленным на подрыв стабильности в этой зоне.

Резолюция 1701 призывает Израиль и Ливан поддерживать "постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование", а также придерживаться "голубой линии" - признанной ООН границы двух стран.