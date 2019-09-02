Истребители ВВС Чехии приступят к охране неба над странами Балтии

ТАЛЛИН, 2 сен - РИА Новости. Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Чехии пройдет в понедельник на авиабазе Эмари под Таллином, сообщила пресс-служба минобороны Эстонии.

"Пилоты ВВС Чехии вместе с истребителями JAS-39C Gripen сменят контингент ВВС Великобритании с истребителями Eurofighter Typhoon. В церемонии примут участие министры обороны Эстонии и Чехии Юри Луйк и Лубомир Метнар. Чешские истребители будут впервые дислоцированы в Эстонии", - говорится в сообщении.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.