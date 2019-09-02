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РИА Новости
Культура

Прощание с актером Александром Числовым пройдет в Москве

00:27 02.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк27-й Открытый Российский кинофестиваль "Кинотавр". День шестой
27-й Открытый Российский кинофестиваль Кинотавр. День шестой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Коллеги, близкие и поклонники простятся с известным актером комических эпизодов Александром Числовым в понедельник в Союзе кинематографистов в Москве.
Числов скончался в четверг в возрасте 54 лет от пневмонии в реанимации 33-й больницы в Москве.
"Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13.00 в Союзе кинематографистов", - сказала РИА Новости директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина.
Актер будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище.
Актер Александр Числов
29 августа, 11:37Культура
Умер актер Александр Числов
Числов родился в 1964 году в Грозном, окончил театральную студию "Гармония", в 1989 году дебютировал в кино, снявшись в небольших ролях сразу в трех фильмах: "Процесс", "Жизнь по лимиту" и "Беспредел".
Он исполнял в основном роли второго плана в фильмах и сериалах. Артист снялся в таких картинах, как "Курочка Ряба" (1994), "Любить по-русски-2" (1996), "Вор" (1997), "Ледниковый период" (2002), "Испанский вояж Степаныча" (2006), "Легенда №17" (2012), "Здрасьте, я ваш папа!"(2013) , "Человек из будущего" (2016) и многих других.
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КультураАлександр ЧисловМоскваРоссия
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