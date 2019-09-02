Прощание с актером Александром Числовым пройдет в Москве

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Коллеги, близкие и поклонники простятся с известным актером комических эпизодов Александром Числовым в понедельник в Союзе кинематографистов в Москве.

Числов скончался в четверг в возрасте 54 лет от пневмонии в реанимации 33-й больницы в Москве.

"Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13.00 в Союзе кинематографистов", - сказала РИА Новости директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Актер будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Числов родился в 1964 году в Грозном, окончил театральную студию "Гармония", в 1989 году дебютировал в кино, снявшись в небольших ролях сразу в трех фильмах: "Процесс", "Жизнь по лимиту" и "Беспредел".