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РИА Новости

Эксперты оценили эффективность самовыдвиженцев на местных выборах

00:18 02.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЧлен участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну после досрочного голосования на выборах губернатора Мурманской области
Член участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну после досрочного голосования на выборах губернатора Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Местные выборы в первой половине года показали эффективность самовыдвиженцев и в то же время низкую активность и результативность парламентских оппозиционных партий, что в будущем может негативно сказаться на участии этих партий в губернаторских выборах, считают эксперты Фонда развития гражданского общества.
С января по август в России состоялась 401 избирательная кампания в 59 регионах. По его итогам были избраны 1,54 тысячи депутатов и руководителей разных уровней. Из них шесть глав муниципальных районов и городских округов, 85 глав поселений, 178 депутатов муниципальных районов и городских округов и 1271 депутат поселений. Это было первое "избирательное полугодие", непосредственно предшествующим Единому дню голосования 8 сентября.
"Важной характеристикой прошедшего избирательного периода стал результат самовыдвиженцев, которые по сути заняли второе место после "Единой России" на муниципальных выборах - они отодвинули традиционные партии на третьи-четвертые места", - говорится в докладе.
Таким образом, пишут эксперты, в первом полугодии была зафиксирована низкая активность, а, следовательно, и результативность парламентских оппозиционных партий на муниципальных выборах всех уровней, что "в будущем может существенно снизить субъектность их участия в выборах глав регионов". Специалисты также сообщили, что преодоление кандидатами этих партий муниципального фильтра станет возможным только при поддержке "Единой России".
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Как говорится в докладе, в целом по стране по итогам первого "избирательного полугодия" победу одержала "Единая Россия" - она получила наибольшее количество депутатских мандатов и ее представители победили в большинстве выборов глав муниципальных районов, городских округов и поселений.
Кроме того, пишут эксперты, политическое представительство на муниципальном уровне по итогам состоявшихся выборов смогли получить ещё восемь партий - ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия социальной защиты, "Зелёные", "Гражданская платформа" и "Коммунисты России".
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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