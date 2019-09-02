Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T11:22Z
https://ria.ru/20190902/1558145820.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/94040/19/940401922_0:121:2939:1774_1036x0_80_0_0_717322b2559d8f41967ee58af16e1d2e.jpg
РИА Новости

Названы регионы с самой доступной электроэнергией

00:15 02.09.2019 (обновлено: 11:22 02.09.2019)
12807
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЭлектрический счетчик
Электрический счетчик
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а меньше всего — жители Калмыкии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
Для оценки доступности электроэнергии агентство рассчитало количество киловатт-часов, которое могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов во втором полугодии 2019 года. На основе этих расчетов составлен рейтинг.
Рейтинг регионов по доступности электроэнергии для населения
00:00РИА Новости
Рейтинг регионов по доступности электроэнергии для населения

Лидеры бывают разные

В первой десятке регионов представлены почти все федеральные округа. Эксперты считают, что это говорит об отсутствии тесной географической корреляции.
Так, на первом месте оказалась Иркутская область. Отмечается, что там самая низкая цена электроэнергии — чуть более рубля за киловатт в час.
Второе и третье места заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
"Эти регионы — одни из лидеров по доходам населения. В большинстве регионов из первой десятки рейтинга цены на электроэнергию существенно ниже среднероссийской", — считают эксперты.
В среднем электроэнергия по стране стоит чуть более четырех рублей за киловатт в час.
Подключиться к электросетям теперь можно онлайн
29 августа, 16:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Хищения электроэнергии на 5 млн рублей обнаружены в ходе рейда в Москве

Аутсайдеры

В нижней части рейтинга оказались регионы, где стоимость электроэнергии выше среднероссийского показателя.
Последние три места занимают Ивановская область, Адыгея и Калмыкия.
Рейтинг составлен агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
Полную версию рейтинга читайте на сайте ria.ru.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
27 августа, 09:43РИА Недвижимость
В Приамурье пострадавшие от паводка получат скидку на электроэнергию
123631492
Обсудить 19
РИА НовостиРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Когда страной управляют мошенники, то тогда и стоимость киловатта эл.энергии имеет вот такой нелепый разброс. Клоуны они и мошенники!
2 сентября, 03:53
ВЛВлад Лиходеев
3810108
Паразиты они
2 сентября, 04:26
патриот бывший
3320003
Рекомендуем
Рейтинг регионов по доступности электроэнергии для населения
Рейтинг регионов по доступности электроэнергии для населения
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Дворец культуры имени С.М. Кирова в Самаре
В Самаре начали проверку из-за смерти ребенка после падения плиты со здания
Лента
новостей
Работа пенсионного фонда
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин ответил на критику правительства по темпам строительства Восточного
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
"Мисс Москва" высказалась о разводе с экс-королем Малайзии
Гей-парад
Гена гомосексуальности нет. Почему это плохая новость
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Зарядка смартфона
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
Лента новостейМолния