Опубликовано видео с автомобилем Porsche, сбившим детей в Москве

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись момента ДТП в Москве, на котором видно, как водитель Porsche сбил двух детей и скрылся с места инцидента.

ДТП произошло на Коломенской улице. В результате пострадал один ребенок, он доставлен в больницу. Известно, что в момент аварии дети катались на самокатах. Полиция ведет поиск нарушителя.

Кроме того, телеканал привел рассказ очевидца происшествия, который смог описать скрывшийся с места ДТП автомобиль.

"Машина вот так выехала, когда двое детей ехали на самокатах на пешеходном переходе, произошел удар, машина остановилась, самокаты на дороге остались, а он уехал", — рассказал очевидец.

Он добавил, что автомобиль выглядел очень обшарпанным и не имел определенной раскраски, а также рассказал, что похожий Porsche часто встречался в соседнем дворе.