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РИА Новости

Медведев проведет совещание по строительству школ и детских садов

00:10 02.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев проведет в подмосковном Красногорске совещание по строительству школ и детских садов в рамках реализации национальных проектов.
"Медведев проведет селекторное совещание, на котором обсудят строительство общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в рамках реализации национальных проектов", - сообщает пресс-служба кабинета.
Совещание пройдет в режиме видеоконференции на площадке Красногорского колледжа, в рамках нее запланированы прямые включения из Татарстана, Башкирии, Забайкальского края, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Псковской и Сахалинской областей. В совещании также примет участие вице-премьер Татьяна Голикова.
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