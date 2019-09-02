Медведев проведет совещание по строительству школ и детских садов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев проведет в подмосковном Красногорске совещание по строительству школ и детских садов в рамках реализации национальных проектов.

"Медведев проведет селекторное совещание, на котором обсудят строительство общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в рамках реализации национальных проектов", - сообщает пресс-служба кабинета.

Совещание пройдет в режиме видеоконференции на площадке Красногорского колледжа, в рамках нее запланированы прямые включения из Татарстана, Башкирии, Забайкальского края, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Псковской и Сахалинской областей. В совещании также примет участие вице-премьер Татьяна Голикова.