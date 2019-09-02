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РИА Новости

Гена гомосексуальности нет. Почему это плохая новость

08:00 02.09.2019 (обновлено: 09:16 02.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкГей-парад
Гей-парад
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Гей-парад. Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Нечасто академическое исследование вызывает широкий общественный интерес и искренний живой отклик. Международному коллективу ученых, опубликовавшему на днях в журнале Science результаты исследования, посвященного взаимосвязи гомосексуальности и генома человека, это удалось.
На основе изучения биологических данных почти полумиллиона (477 552, если быть точным) граждан США и Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет ученые пришли к следующим выводам:
— Не существует одного конкретного гена, определяющего сексуальную ориентацию человека;
— В человеческой хромосоме есть пять участков, комбинации которых "ассоциируются с однополым поведением", причем для мужчин и женщин они различаются;
— Но даже в таком виде генетическая предрасположенность объясняет гомосексуализм в абсолютном меньшинстве случаев (восемь-двадцать пять процентов). В остальном половая ориентация, по мнению исследователей, определяется сложносоставным сочетанием очень разных факторов, включая экологический и социальный.
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Неравнодушную общественную реакцию вызвали даже не выводы, к которым пришли ученые. На профанном уровне среди людей, не связанных с наукой, доминируют схожие (хотя, конечно, и значительно упрощенные) представления о природе гомосексуализма. В этом смысле итоги проекта просто подтвердили бытовые стереотипы из серии "трава — зеленая, вода — мокрая, геями становятся по-разному".
Удивление вызвал сам факт публикации подобного исследования, да еще в самом популярном и престижном научном журнале планеты.
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Мир уже привык, что наука зачастую тесно связана с политической и общественной сферами, подчинена им. И ладно еще, когда речь идет о решении реальных масштабных задач, например в области космоса или обороны. Последние десятилетия ознаменовались куда более неприятным феноменом: науку массово превращают в обслуживающий инструмент для идейных концепций, которые в соответствующий момент объявляются единственно верными.
ЛГБТ-тема служит тому нагляднейшим примером. Прогрессивный глобальный мейнстрим активно навязывает отсталому человечеству представления о любых сексуальных отклонениях как варианте нормы. Причем процесс развивается по нарастающей.
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В 1990-х годах имело место аккуратное сглаживание часто встречающейся в традиционных взглядах неприязни к гомосексуалистам. Славный и забавный гей как лучший друг главной героини стал тогда расхожим голливудским штампом. Ныне же происходит явное форсирование процесса, и дело дошло до гормональной терапии несовершеннолетним даже вопреки мнению родителей.
Базовой установкой продвижения данной идеологии последние десятилетия была ссылка на чисто генетическую природу сексуальных предпочтений. За безапелляционным утверждением, что гомосексуалистами рождаются, следовала нехитрая уловка: раз их такими создала природа (а она не ошибается!), значит, это вариант нормы.
Разумеется, ни малейшей проверки здравым смыслом и формальной логикой подобный передерг выдержать не способен. Если природа не ошибается, то откуда тогда рождение детей с патологиями, вплоть до нежизнеспособности?
Активист держит флаг ЛГБТ у здания Верховного суда США в Вашингтоне. Архив
27 апреля 2016, 16:18РИА Новости
Про секс-меньшинства и американское искусство травлиМассовое закошмаривание людей всяческими бойкотами – никоим образом не внутреннее американское дело. Это их экспортный продукт, замечает Дмитрий Косырев.
Но это не было проблемой, поскольку очевидную бредовость идеи успешно замещала громкоголосость и агрессивность ее сторонников. На любой публично заметный комментарий о том, что на сексуальную ориентацию влияют и внешние факторы, в том числе социальный, следовала истерическая атака ЛГБТ-активистов. Это коснулось, в том числе, и представителей секс-меньшинств, которые позволяли себе заявить, что предпочтение партнеров своего пола было для них осознанным выбором, а не судьбой, предуготованной генами.
В нулевые годы неоднократно возникали скандалы и в науке, когда ученые, чьи исследования шли вразрез с "генеральной линией партии" политкорректности, подвергались очень жесткому давлению, вплоть до разрушения карьеры.
Именно поэтому свежая публикация вызвала такое изумление. Она утверждает то, с чем на протяжении многих лет яростно боролся либерально-политкорректный мейнстрим. А поскольку журнал Science, по существу, сам является его частью, недоумение многих по поводу происходящего вполне закономерно.
Флаг ЛГБТ. Архивное фото
8 июля 2015, 17:06РИА Новости
Однополые союзы как горькая пилюля для обществаШум после решения Верховного суда США, который сделал обязательной регистрацию однополых браков во всех штатах страны, немного улегся. Теперь можно взглянуть на все спокойно и попытаться понять, не содержится ли в самом институте легализации однополых союзов некое рациональное зерно. Такую попытку предпринял Владимир Ардаев.
Однако не стоит питать иллюзий.
Дело вовсе не в том, что здравый смысл и объективность пробили себе дорогу в агрессивной среде тотальной пропаганды. Причина в прямо обратном: в том, что прежний идеологический подход к природе сексуальных меньшинств исчерпал себя и, более того, стал неудобен.
Значит, пришло время его сменить на нечто более подходящее. А то, что это "подходящее" куда ближе к объективной реальности, нежели предыдущая выдумка, так тем лучше.
Объяснение сексуальной ориентации исключительно врожденными особенностями в сочетании с мантрой "что от природы — то норма" действительно позволило снизить уровень неприятия гомосексуализма на Западе и при этом внедрить в массовое сознание неприемлемость попыток переделать или лечить геев.
Прохожие на улице Лондона. Архивное фото
22 ноября 2018, 08:40РИА Новости
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Вот только в последние годы "прогресс" двинулся в сторону интенсивного вмешательства людей в данную сферу, правда, с целями прямо противоположными традиционным. Установка "не трогайте геев, поскольку их такими создала природа" сменилась на "а давайте-ка медикаментозно затормозим гормональное развитие детей, чтобы они попозже сами могли выбрать себе пол". Плюс масса иных явлений: от десятков официально одобренных гендеров до трансгендеров — бывших мужчин, внезапно становящихся звездами в женском спорте.
Ничего удивительного, что идея, которую еще совсем недавно ЛГБТ-активисты так горячо отстаивали, ныне отодвигается на задний план, чтобы вскоре быть окончательно забытой.
Участник гей-парада. Архивное фото
29 августа 2018, 08:00РИА Новости
Мученик пропаганды. Мать принесла в жертву девятилетнего гея
А на повестке дня, похоже, действительно соответствующая реальности концепция о смешанной природе сексуальности. В ней социальный фактор, включая влияние на половую ориентацию окружающих людей (друзей, старших товарищей, учителей, врачей и т. д.), является естественной частью процесса. А поскольку в предыдущий период идею о нормальности — и позитивности — любой сексуальной ориентации удалось прочно внедрить в голову западной общественности, совершенно логично, если многим людям, включая детей, помогут выявить в себе и развить (вплоть до хирургического вмешательства) их "истинную природу".
Так что обнародованное исследование и статья Science просто открывают новые возможности для дальнейшего движения западного общества по намеченному пути.
Во всем этом утешает только одно: реакционность российского общества, уперто держащегося за устаревшие традиционные догмы, и наличие у нас в стране статьи о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Молодожены
29 мая 2013, 16:51РИА Новости
Первый однополый брак во Франции как начало конца терпимостиМеньшинства останутся меньшинствами, но ведь спор, причем с миллионными демонстрациями, во Франции вообще-то идет за пределами гей-сообщества, замечает Дмитрий Косырев.
730377131260
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геныгомосексуализмАвторыОбщество
Популярные комментарии
Кто то видит в Европе замечательную архитектуру, прекрасные произведения искусства, заслушивается классической музыкой. А кто то кроме ЛГБТ не видит ничего... У кого что как говорится болит..... Госпоже Алкинс стоило бы задуматься над этим!
2 сентября, 08:57
mdmiguel dios
343104157
Это что же получается, все они таки банальные выпендрёжники и извращенцы?
2 сентября, 09:01
vvvdok
126210009
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