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РИА Новости
Культура

Индонезийская фокусница испугала трюками ведущих на шоу талантов

03:01 02.09.2019
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© канал YouTube "Britain's Got Talent"Снимок экрана с участницей проекта Britain's Got Talent
Снимок экрана с участницей проекта Britain's Got Talent
© канал YouTube "Britain's Got Talent"
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Индонезийская фокусница и маг Мария Грахарани, которая выступает под псевдонимом Святая Риана, напугала ведущих и зрителей британского шоу талантов своим последним выступлением, сообщает Mirror.
Грахарани показала несколько трюков с исчезающей в книге страницей и появляющимся человеком на фотографии. Помощницей она выбрала одну из трех судей Аманду Холден.
Магия Рианы до конца держала всех в напряжении. А когда незнакомец появился на одной фотографии с Амандой - она пришла в ужас.
Остальных судей тоже впечатлил номер. Например, продюсер Саймон Коуэлл утверждал, что это была самая страшная презентация, которую он когда-либо видел.
Святая Риана - самая популярная звезда Got Talent в мире. На нее обратили внимание после того, как она победила в азиатской версии шоу.
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