Индонезийская фокусница испугала трюками ведущих на шоу талантов

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Индонезийская фокусница и маг Мария Грахарани, которая выступает под псевдонимом Святая Риана, напугала ведущих и зрителей британского шоу талантов своим последним выступлением, Индонезийская фокусница и маг Мария Грахарани, которая выступает под псевдонимом Святая Риана, напугала ведущих и зрителей британского шоу талантов своим последним выступлением, сообщает Mirror.

Грахарани показала несколько трюков с исчезающей в книге страницей и появляющимся человеком на фотографии. Помощницей она выбрала одну из трех судей Аманду Холден.

Магия Рианы до конца держала всех в напряжении. А когда незнакомец появился на одной фотографии с Амандой - она пришла в ужас.

Остальных судей тоже впечатлил номер. Например, продюсер Саймон Коуэлл утверждал, что это была самая страшная презентация, которую он когда-либо видел.