"Верни триллион": Трамп прицепился к долгу китайских императоров

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Торговая война США с Китаем вступила в острую фазу, и никто не намерен уступать. В ход идут все новые средства. Теперь Белый дом хочет взыскать с Пекина "антикварные" долги по облигациям, выпущенным еще при китайских императорах. Это свыше триллиона долларов. На что рассчитывают в Вашингтоне, выдвигая такие требования, — в материале РИА Новости.

На законных основаниях

С 1 сентября в ответ на действия Вашингтона Китай поднимает ввозные пошлины на американские товары. Трамп, в свою очередь, объявил об ужесточении тарифов на китайский импорт с десяти до пятнадцати процентов. Чтобы нивелировать эффект новых ограничений, Пекин вторую неделю подряд девальвирует юань — 29 августа курс снизился уже к 12-летним минимумам.

Трамп давно озабочен тем, что Китай "намеренно занижает курс юаня", делая экспорт дешевле и увеличивая торговый дисбаланс с США. Подобная стратегия его приводит в ярость.

"Китай опустил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это серьезное нарушение, которое со временем сильно ослабит Китай!" — возмутился он в твиттере.

Впрочем, судя по позиции Международного валютного фонда (МВФ), в обвале юаня нет никакой вины Китая. Обменный курс соответствует экономическим показателям, заявили в организации. Более того, в ежегодном июльском отчете эксперты МВФ рекомендуют Пекину позволить нацвалюте подешеветь еще сильнее — в случае эскалации торговой войны.

"В условиях шока коррекция валютных курсов должна стать частью стабилизационного механизма, — считает старший представитель МВФ в Китае Альфред Шипке. — При таком сценарии юаню надо дешеветь. Именно для этого и существуют валютные курсы. Впрочем, их динамика должна все же определяться рынком".

В Пекине вновь заявили: все это лишь ответ на эскалацию конфликта Вашингтоном. И подчеркнули готовность сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать тарифные разногласия.

Забытый долг

Но у Трампа, похоже, совсем другой настрой, и он отнюдь не склонен к конструктивному диалогу. Как пишет Bloomberg, Белый дом сейчас рассматривает предложение держателей старинных китайских ценных бумаг потребовать от Пекина оплатить долги времен правления императорской династии Цин.

"Администрация Трампа изучает маловероятную перспективу удовлетворения вековых претензий по китайским облигациям, выпущенным еще до основания коммунистической Китайской Народной Республики", — отмечает агентство.

Эти бумаги реализовывали на рынке в начале прошлого века главным образом с целью привлечения средств на строительство в стране железных дорог. Много облигаций до сих пор хранится у американских коллекционеров, их можно купить и на онлайн-аукционах.

По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских ценных бумаг, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций превысила бы триллион долларов. Но долги дореволюционного правительства в Пекине не признают и ничего выплачивать не собираются.

Дела минувших дней

Эксперты настроены по этому поводу более чем скептически. Как пояснил радио Sputnik профессор СПбГУ Александр Кубышкин, чтобы обосновать выплату этих долгов, придется поднимать огромное количество документов. К тому же Китай может подать и встречные иски — например, за поддержку Тайваня во время тайваньского кризиса 1950-х годов.

Как замечает Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари", американцы, видимо, решили брать пример с французов, пытающихся добиться выплат по облигациям российских царских железных дорог. В Вашингтоне, правда, мелочиться не стали и сразу потребовали триллион.

Российские займы царских времен до сих пор не дают Франции покоя. Так, в августе Париж вновь поинтересовался, какие меры предпримет российское правительство, чтобы окончательно урегулировать данную проблему.

Еще в 1997 году Москва и Париж договорились, что Москва выплатит 400 миллионов долларов французским вкладчикам. Но, как утверждает депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер, вопрос все еще открыт: "Через сто с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег".

С другой стороны, если требования Трампа и выглядят скорее элементом торга и шантажа, Пекину вполне по силам устроить Вашингтону настоящие "качели". Крупнейший иностранный кредитор американской экономики способен пустить в ход главное оружие — распродажу американских гособлигаций. Массовый сброс трежерис обвалит их стоимость, что вызовет панику на рынке облигаций и падение курса доллара.