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РИА Новости

Ночной халифат. Появится ли у главаря ИГ* "преемник"

08:00 02.09.2019 (обновлено: 08:11 02.09.2019)
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© AFP 2019 / Prakash SinghПортрет лидера "ИГ"* Абу Бакра аль-Багдади сжигают во время демонстрации в Индии
Портрет лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади сжигают во время демонстрации в Индии
© AFP 2019 / Prakash Singh
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Террорист номер один, главарь "Исламского государства"* Абу-Бакр аль-Багдади находится при смерти и назвал преемника. Арабские СМИ сообщили, что это Абдуллах Кардаш — главный последователь, но и главный конкурент Багдади. Что ждет террористическую организацию с новым лидером, разбиралось РИА Новости.

Из футболистов в террористы

"Ибрагим ас-Самарраи был лучшим игроком в нашей студенческой футбольной команде. За виртуозное владение мячом в Багдадском университете мы даже называли его "иракским Месси". При этом он был очень скромным и необщительным. С начала учебы отличался религиозностью и не пропускал ни одну молитву", — так описывали главаря террористической организации "Исламское государство"* Абу-Бакра аль-Багдади его сокурсники.
Когда пять лет назад ИГ* захватило большую часть Сирии и Ирака, аль-Багдади стал самым разыскиваемым террористом в мире. Но друзья и знакомые по университету не сразу распознали в нем того самого стеснительного "Месси", с которым играли в одной команде.
"У него был красивый, певучий голос. И учителя, и студенты не сомневались, что после окончания вуза Багдади станет богословом. Но ярким оратором его не назовешь. Поверить, что Багдади и прилежный студент ас-Самарраи — одно и то же лицо, было невозможно!" — признавались сокурсники.
Еще примечательная деталь: в университетские годы аль-Багдади был нетерпим к насилию.
© AFP 2019Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
© AFP 2019
Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади

Дочки-матери террористов

Политические взгляды аль-Багдади начали формироваться после вторжения США в Ирак в 2003 году. Он вступил в ряды армии Хуссейна.
А с идеологией "Аль-Каиды"* познакомился еще в Багдадском университете. Идеи главного на тот момент террориста Усамы бен Ладена о строительстве всемирного халифата завладели впечатлительным студентом, и он принялся их распространять.
В 2004-м аль-Багдади попал в плен к американцам. Подельники по "Аль-Каиде"* помогли ему освободиться, и он объявил себя членом этой террористической группировки. Однако по мере вывода американских войск из Ирака в начале десятых годов социально-экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться, "алькаидовцы" были деморализованы и ни о каком халифате речи уже не шло.
Скромный и малообщительный богослов создал в Ираке параллельную террористическую организацию — "Исламское государство"*. Его поддержали не только "алькаидовцы", но и военные из армии Хуссейна. В 2014 году боевики ИГ* вторглись в Ирак и Сирию, захватив там обширные территории.
На Ближнем Востоке, который и так считался одним из самых нестабильных регионов мира, участились теракты, захваты и жестокие убийства заложников.
© AP PhotoЛидер "Аль-Каиды"* Усама бен Ладен в Афганистане. 1998 год
Лидер Аль-Каиды* Усама бен Ладен в Афганистане. 1998 год
© AP Photo
Лидер "Аль-Каиды"* Усама бен Ладен в Афганистане. 1998 год

Бен Ладен или аль-Багдади

В отличие от "Аль-Каиды"*, ИГ* — организация с сетевой структурой. То есть единого центра принятия решений нет. Ячейки террористов действуют независимо друг от друга.
И если Усама бен Ладен считался непререкаемым авторитетом для сторонников, то главарь ИГ* воспринимался скорее как символ. Единственное сходство между ними — несмотря на многочисленные сообщения СМИ об их уничтожении, оба оказались очень живучи.
После того как большую часть Сирии и Ирака отбили у ИГ*, главарь террористов все чаще стал мелькать в видеобращениях в интернете. Один из таких роликов появился в августе прошлого года, хотя до этого спецслужбы докладывали, что аль-Багдади убит.
Позже ходили слухи о серьезном ранении главаря группировки, парализовавшем его конечности. В интернете опубликовали ролик, где он свободно шевелит руками и ногами. Когда снято это видео, непонятно, но многие СМИ со ссылкой на источники в иракских и западных спецслужбах уверенно сообщают, что дни аль-Багдади сочтены. И он якобы ищет преемника.
© AP Photo / Khalid MohammedЗадержанный иракским спецназом в Мосуле боевик ИГ*
Задержанный иракским спецназом в Мосуле боевик ИГ*
© AP Photo / Khalid Mohammed
Задержанный иракским спецназом в Мосуле боевик ИГ*

Ночной халифат

Главным кандидатом на роль нового лидера террористов считают одного из приближенных аль-Багдади, иракского туркомана Абдуллу Кардаша. Его настоящее имя — Амир Мухаммад Саид аль-Мауля, он на пять лет младше своего патрона.
Главарь ИГ* познакомился с ним в американской тюрьме. Кардаш тоже служил в армии Хуссейна, а потом увлекся идеями "Аль-Каиды"*.
Выпускник исламского вуза. За фанатичное отношение к религии его называли "учителем", "злобным воином". Знакомые с ним рассказывали СМИ, что он красноречивее аль-Багдади и может часами читать проповеди.
Арабские СМИ не раз писали, что после разгрома ИГ* перед главарями встала задача сплотить деморализованные остатки террористов. Аль-Багдади, хотя и опасался конкуренции, все же официально назначил Кардаша помощником. Впрочем, некоторые СМИ утверждают, что Кардаш лишь возглавляет иракские подразделения ИГ* и ни о каком повышении речь не идет.
Возможный преемник лидера ИГ* аль-Багдади — Абдулла Кардаш
Возможный преемник лидера ИГ* аль-Багдади - Абдулла Кардаш
Возможный преемник лидера ИГ* аль-Багдади — Абдулла Кардаш
Специалист по исламистским организациям, эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко тоже призывает не торопить события. В беседе с РИА Новости эксперт отмечает, что происхождение Кардаша не позволяет ему возглавить ИГ*.
"Кардаш, в отличие от аль-Багдади, не из рода курайшитов — потомков пророка Мухаммеда. Одно это уже говорит, что вряд ли он станет легитимным лидером ИГ*", — разъясняет Серенко.
По мнению политолога, слухи о назначении нового лидера распространяет иракская разведка, чтобы деморализовать остатки исламистов.
"После разгрома ИГ* многим казалось, что эта террористическая организация уже не возродится. Пентагон и иракские спецслужбы давно бьют тревогу по поводу усиления ИГ* в Ираке и на востоке Сирии. Власти этих стран не в состоянии контролировать многие районы, особенно ночью. Упоминали даже о переходе ИГ* в формат ночного халифата. Это заставляет иракские власти и спецслужбы искать нестандартные способы борьбы с террористами, и слухи о смерти аль-Багдади — один из них", — полагает эксперт.
© AP Photo / Jerome DelayАмериканские танки въезжают в Багдад, Ирак. 7 апреля 2003
Американские танки въезжают в Багдад, Ирак. 7 апреля 2003
© AP Photo / Jerome Delay
Американские танки въезжают в Багдад, Ирак. 7 апреля 2003
Серенко добавляет, что аль-Багдади в ИГ* давно играет скорее символическую роль. Если он действительно умрет, террористы попытаются превратить его личность в миф.
"ИГ* представит смерть аль-Багдади как подтверждение его святости. Создадут образ безупречного халифа, который заложил основы современного исламского государства на земле. Это не деморализует их сторонников, а, наоборот, объединит их", — заключает эксперт.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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Абу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоАль-КаидаМинистерство обороны СШАУсама бен ЛаденСаддам ХусейнИракВ мире
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