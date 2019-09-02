Туристы рассказали, какие подарки ожидают из путешествий

Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Россияне чаще всего надеются получить в подарок от друзей и родственников, которые возвращаются из тура по зарубежным странам, санкционные продукты и алкоголь, сообщает Туту.ру.

Эксперты сервиса отпросили около трех тысяч респондентов и выяснили, какие сувениры они ждут от близких и друзей, путешествующих за границу.

Четверть опрошенных сообщили, что будут больше всего рады санкционным продуктам: сыру, хамону, колбасе. Чуть меньше (22%) предпочитают в подарок бутылку местного вина или другого алкогольного напитка. Сладости ждут 11% респондентов, столько же будут рады просто магнитику или открытке. В списке ожидаемых из путешествий подарков, которые могут порадовать россиян, – местные деньги, любые памятные сувениры, одежда с оригинальным принтом.