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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, какие подарки ожидают из путешествий

22:42 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Россияне чаще всего надеются получить в подарок от друзей и родственников, которые возвращаются из тура по зарубежным странам, санкционные продукты и алкоголь, сообщает Туту.ру.
Эксперты сервиса отпросили около трех тысяч респондентов и выяснили, какие сувениры они ждут от близких и друзей, путешествующих за границу.
Четверть опрошенных сообщили, что будут больше всего рады санкционным продуктам: сыру, хамону, колбасе. Чуть меньше (22%) предпочитают в подарок бутылку местного вина или другого алкогольного напитка. Сладости ждут 11% респондентов, столько же будут рады просто магнитику или открытке. В списке ожидаемых из путешествий подарков, которые могут порадовать россиян, – местные деньги, любые памятные сувениры, одежда с оригинальным принтом.
Меньше всего участников опроса (7%) сообщили, что хотели бы получить в подарок специи, довольно распространенный во многих странах сувенир.
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