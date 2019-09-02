2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.

Он включен в перечень памятных дней указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Гвардией (от итальянского guardia – охрана, стража) традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск. Она возникла в виде вооруженных отрядов, состоящих непосредственно при монархах, часто выполняющих функции его личной стражи. На эту часть войск также возлагались наиболее сложные задачи в ходе военных действий.

Российская гвардия была создана Петром I между 1696-1700 годами на базе Преображенского и Семеновского "потешных" полков.

Точная дата ее создания неизвестна. В "Журнале Петра Великого" под датой 2 сентября (22 августа по старому стилю) 1700 года впервые, как принято считать, полки официально были названы гвардейскими. Этот день и установлен памятным днем Российской гвардии.

Комплектованием гвардейских полков на начальном периоде их становления занимался лично царь Петр I.

В том же году Петром I была учреждена лейб-гвардия (от немецкого leib – первая часть сложного слова, обозначающая – непосредственно состоящий при монархе) как личная охрана монарха и почетное наименование отборных привилегированных воинских частей. Существовала до марта 1917 года. Это наименование носили почти все гвардейские части русской армии

Боевое крещение гвардия получила в Нарвском сражении 1700 года (Северная война 1700-1721 годов), где спасла русскую армию от полного уничтожения. Затем гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях XVIII-XIX веков, на полях которых гвардейцы показывали образцы героизма, мужества и самоотверженности. Своей стойкостью и храбростью гвардейцы заслужили славу не только в своем отечестве, но и восторженные отзывы союзников. В мирное время гвардия несла внутреннюю службу, участвовала в охране особ царской семьи, караулах, парадах, в походах внутри России, в лагерях и выполняла разные поручения.

Длительное время гвардейцы не имели в чинах никаких преимуществ с остальными войсками. Однако после утверждения в начале 1722 года табели о рангах офицеры гвардейских полков получили старшинство двух чинов против армейских.

По сравнению с другими воинскими частями гвардия имела отличия в форме одежды, вооружении, пользовалась значительными привилегиями и преимуществами. Ее поддержка предопределяла успех всех дворцовых переворотов того времени.

Гвардейские полки готовили офицерские кадры для всей армии и первоначально комплектовались почти исключительно дворянами. С середины 1730-х годов рядовой состав гвардии начал пополняться также рекрутами из податных сословий (крестьяне и мещане, платившие подушную подать), а после выхода манифеста о вольности дворянству (1762) этот способ стал основным.

Солдаты отбирались в гвардию в первую очередь за умелое владение оружием, за "быстрый ум", мужество и храбрость в бою. Учитывались и хорошие физические данные.

Численность и состав гвардии постоянно возрастали. В 1813 году помимо Старой гвардии была учреждена Молодая гвардия с меньшими преимуществами перед армией (ее офицеры получили старшинство в один чин). Такой порядок существовал до конца XIX века, когда Александр III урезал привилегии гвардии – старшинство офицеров Молодой гвардии было упразднено, а Старой гвардии – понижено до одного чина.

В начале XX века русская гвардия состояла из 12 пехотных, четырех стрелковых и 13 кавалерийских полков, трех артиллерийских бригад, конно-артиллерийской бригады, саперного батальона, флотского экипажа и нескольких гвардейских кораблей. Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов она понесла большие потери в кадровом составе

Гвардия прекратила свое существование вместе с русской армией после подписания 3 марта 1918 года советским правительством Брест-Литовского мирного договора.

Второе рождение отечественная гвардия получила во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 18 сентября 1941 года по решению Ставки Верховного главнокомандования приказом наркома обороны за массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство, проявленные в ходе кровопролитных боев Смоленского сражения под Ельней, четыре стрелковые дивизии (100, 127, 153 и 161) получили название гвардейских . В дальнейшем наименование гвардейских получали части, корабли, соединения и объединения, отличившиеся в боях и сражениях Великой Отечественной войны.

Частям и соединениям, удостоенным гвардейских званий, вручались особые гвардейские знамена, кораблям – гвардейский военно-морской флаг. Для военнослужащих гвардейских частей 21 мая 1942 года был учрежден нагрудный знак "Гвардия", а для гвардейцев флота – прямоугольная пластинка с муаровой лентой оранжевого цвета с черными продольными полосами. Одновременно были введены гвардейские воинские звания.

Гвардейские формирования принимали активное участие во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны и внесли весомый вклад в победу. За годы войны гвардейскими стали 11 общевойсковых и шесть танковых армий; одна конно-механизированная группа; 42 стрелковых, семь кавалерийских, 12 танковых, девять механизированных и 13 авиационных корпусов; 124 стрелковые, 10 воздушно-десантных, 17 кавалерийских, шесть артиллерийских, 62 авиационные дивизии, семь дивизий ракетной артиллерии, шесть дивизий зенитной артиллерии; 339 стрелковых, 37 механизированных, 20 мотострелковых, 245 танковых, 76 истребительно-противотанковых, 177 реактивной артиллерии, 101 самоходной артиллерии, 65 воздушно-десантных, шесть инженерных бригад и полков, одна железнодорожная бригада; 60 кавалерийских, 325 артиллерийских, 284 авиационных полков, 58 полков зенитной артиллерии, 86 флотских формирований, в том числе 34 корабля; большое количество частей различных родов войск.

В гвардейских частях существовала отличная от других организационно-штатная структура. С окончанием войны различия в штатах соединений и частей были упразднены. В мирное время преобразование воинских формирований в гвардейские не производилось. Однако в целях сохранения боевых традиций гвардейское звание частей, кораблей, соединений и объединений при переформировании передавалось новым войсковым образованиям, но только при наличии прямой преемственности по личному составу.

2 сентября во всех гвардейских соединениях, кораблях и воинских частях проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню российской гвардии.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников