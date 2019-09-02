Российские пассажиры рассказали, почему они опаздывают на самолет

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Около 10% российских путешественников хотя бы раз в жизни опаздывали на самолет. Многие просыпают свой рейс или путают дату и время вылета, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса опросили 180 тысяч пассажиров и выяснили, опаздывали ли они на самолет. Оказалось, что каждый десятый респондент пропускал свой рейс.

Чаще всего россияне опаздывают на самолет, так как просыпают время вылета. Например, несколько пассажиров пропустили утренний рейс после веселой вечеринки, а другой из опрошенных респондентов сообщил, что заснул в баре аэропорта и не услышал сообщение об окончании посадки.

Еще россияне опаздывали на самолет, так как путали даты и время вылета. Некоторые респонденты пропускали рейс, потому что невнимательно прочитали сообщение о его переносе на более раннее время.