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РИА Новости
Туризм

Российские пассажиры рассказали, почему они опаздывают на самолет

07:11 02.09.2019 (обновлено: 09:31 02.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку в аэропорту Внуково
Cамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Около 10% российских путешественников хотя бы раз в жизни опаздывали на самолет. Многие просыпают свой рейс или путают дату и время вылета, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса опросили 180 тысяч пассажиров и выяснили, опаздывали ли они на самолет. Оказалось, что каждый десятый респондент пропускал свой рейс.
Чаще всего россияне опаздывают на самолет, так как просыпают время вылета. Например, несколько пассажиров пропустили утренний рейс после веселой вечеринки, а другой из опрошенных респондентов сообщил, что заснул в баре аэропорта и не услышал сообщение об окончании посадки.
Еще россияне опаздывали на самолет, так как путали даты и время вылета. Некоторые респонденты пропускали рейс, потому что невнимательно прочитали сообщение о его переносе на более раннее время.
Пробки на дороге и очереди на паспортном контроле также часто становятся причинами опозданий на самолет. Нередко путешественники пропускают рейс, увлекшись шопингом в магазинах Duty Free.
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