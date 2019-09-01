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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

2 сентября: память пророка Самуила

10:00 01.09.2019 (обновлено: 18:11 03.09.2019)
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Религиозные праздники 2 сентября

Пророк Самуил

Самуил — пятнадцатый и последний судья Израиля, живший за 1146 лет до Рождества Христова и, по еврейской традиции, считающийся автором библейской книги Судей.
В ней описывается большой период истории еврейского народа. После Иисуса Навина — преемника Моисея, под предводительством которого евреями был завоеван Ханаан (территория нынешних Сирии, Ливана, Израиля и Иордании) – народ Израиля надолго попал в духовную ловушку: живя на завоеванных территориях бок о бок с традиционно населявшими их народами, он запутывался в сетях местных верований и то и дело нарушал первую заповедь, данную ему Богом: "Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим" (Исх. 20: 2).
Но в библейской истории когда Израиль отступает от Бога и начинает служить богам иных народов, он неизменно попадает в рабство к этими народами и остается в нем до тех пор, пока не покается в своем отступничестве. Тогда Бог дает народу судью — человека, который возглавляет освободительную войну, — и Израиль снова становится свободным до следующего впадения в грех идолопоклонства.
Смысл всех этих сходных по сюжету повествований в том, что история — это ответ Бога на человеческие поступки, разговор Бога с человеком, которого, когда он отпадает от Бога, постигают несчастья, а когда обращается к Нему, ожидает благо.
Самуил трехлетним мальчиком был отдан матерью на воспитание первосвященнику и судье Илию, а в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь род первосвященника за то, что он не может обуздать своих нечестивых сыновей.
Пророчество сбылось: филистимляне, победив израильтян, захватили Ковчег Завета – величайшую святыню еврейского народа, где хранились каменные скрижали с десятью заповедями, Илий и его жена умерли, а судьей народа Израильского стал Самуил.
При нем филистимляне сами вернули Ковчег, а израильтяне, вновь обратившись к Богу, отбили обратно все занятые противником города. Началось всеобщее и быстрое возрождение, которому особенно содействовали основанные Самуилом "пророческие сонмы" или "пророческие школы" — своего рода религиозно-нравственные братства или общества, имевшие задачей пробуждать в народе патриотизм и распространять просвещение.
Но когда, состарившись, пророк хотел сделать своими преемника сыновей, оказалось, что в судьи они не годятся – из-за корыстолюбия. И тогда старейшины Израиля потребовали у Самуила поставить им царя.
Пророк видел в этом глубокое падение народа, которым до этого управлял Сам Бог, возвещая волю через своих святых избранников. Он предостерегал народ от опасностей деспотизма при переходе от теократии к монархии. Но народ, уставший от анархии и безначалия, готов был на все, только бы иметь твердую власть, и отвечал Самуилу: "нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы; будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести наши войны" (1Цар. 8:19-20).
Первая проба оказалась неудачной: царь Саул, был, по определению британского историка Пола Джонсона, типичный "непредсказуемый восточный властелин-бандит, который колеблется между внезапным великодушием и неуемной яростью, всегда храбрый, несомненно одаренный, но балансирующий на грани помешательства и временами преходящий ее".
Обличив его в непослушании Богу, пророк Самуил тайно помазал на царство святого Давида, который, по преданию, царствовал 40 лет и стал тем идеальным властителем, из рода которого, согласно библейским пророчествам, выйдет Мессия – что, согласно еврейской традиции, еще должно осуществиться, и уже осуществилось, согласно Новому Завету.
Пророк Самуил скончался в глубокой старости. Жизнь его описана в Библии (1 Цар.; Сир. 46, 16-23). Христиане изначально почитали его в числе великих ветхозаветных заступников пред Господом, в той же степени, что и Моисея и Аарона.
При императоре Флавии Аркадии останки пророка Самуила в 406 году были торжественно перенесены из Палестины в Константинополь, где их положили сначала в Святой Софии, а затем перенесли в специально построенную в честь него церковь.
Еще апостол Павел писал о "Самуиле и других пророках, которые верой побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов (,..) прогоняли полки чужих" (Евр. 11:32-34). В христианстве пророк Самуил почитается как образ тихого, незаметного, глубоко-сердечного, спокойного, безмятежного и непоколебимого упования на Бога от начала жизни и до последнего ее часа, которому может подражать любая христианская душа.
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