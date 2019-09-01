Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T16:11Z
https://ria.ru/20190901/1558213026.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152664/65/1526646535_0:109:3253:1938_1036x0_80_0_0_d4c134f47170ef84a4dd89f5e5f7320f.jpg
РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Оркестр Минобороны признан лучшим по итогам голосования на "Спасской башне"

16:08 01.09.2019 (обновлено: 16:11 03.09.2019)
11
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВыступление Центрального военного оркестра министерства обороны РФ
Выступление Центрального военного оркестра министерства обороны РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Центральный военный оркестр министерства обороны РФ признан лучшим участником завершившегося в Москве XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" по итогам зрительского онлайн-голосования, сообщает пресс-служба фестиваля.

"В результате голосования зрительские симпатии были отданы выступлению Центрального военного оркестра министерства обороны РФ – 45,3 % голосов. Среди иностранных участников лучшим признано выступление Оркестра Народно-освободительной армии КНР – 32,7 % голосов", - говорится в сообщении.

Голосование проходило на официальном сайте мероприятия и в его мобильном приложении, всего в нем приняли участие 215 тысяч человек.
Приз зрительских симпатий начальнику Центрального военного оркестра Минобороны, заслуженному артисту России, полковнику Сергею Дурыгину вручил член руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов. А дирижёра Оркестра НОАК старшего полковника Лю Синьбо наградил музыкальный руководитель фестиваля, начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ – главный военный дирижёр, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.
Торжественная церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
Вчера, 11:56РИА Новости
Волынки, барабаны и салют: церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"
За 10 дней на Красной площади выступили оркестры и музыкальные коллективы из 12 стран – Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, а также две международные группы – Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев. Общее количество участников фестиваля, включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижёров, флагоносцев и всадников, составило 1922 человека.
Партнерами фестиваля в 2019 году выступили Госкорпорация Ростех, АО "Рособоронэкспорт" и ПАО "Транснефть".
000000
Фестиваль "Спасская башня"Москва
Рекомендуем
Торжественная церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
Волынки, барабаны и салют: церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"
РИА
Новости
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Верховный суд увеличил число судей в Иркутской области
Заседание Верховной рады Украины
Новые власти Украины занимаются переделом полномочий, считает депутат Рады
Статуя Фемиды в суде
Суд в Киеве продлил арест экс-командиру "ПВО" ДНР, свидетелю по делу MH17
Лента
новостей
С Хасаева сняли наручники прямо в зале суда
СПЧ приветствовал оправдание фигуранта резонансного дела об убийстве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала наказывать за фейки, а не за перепосты
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле.
В МИД прокомментировали запуски баллистических ракет КНДР
Машина Прокуратуры России
В Якутии осудили мужчину, который более 70 раз выстрелил в свою дверь
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду сделать то, что "депутаты многие годы обещали"
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
В Раде спрогнозировали ускорение реформ правоохранительной системы
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо
КНДР поддерживает китайское правительство по гонконгскому вопросу
Делегация КНДР перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке
Северокорейская делегация во главе с вице-премьером вылетела на ВЭФ
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс украинских журналистов
Скорая помощь на улице Стамбула
Девочка из России пострадала в бассейне в Турции, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:40Депутат Рады попалась на любовной переписке во время заседания
21:40Никогда ранее не выставлявшуюся работу Россетти покажут в Британском музее
21:38Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо
21:37Крестная умершей в Турции девочки рассказала, какие органы у нее изъяли
21:30Капитану сгоревшего в Калифорнии судна удалось спастись
21:18Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
21:15США ввели санкции против космических ведомств Ирана
21:04Приговор участнику акции 27 июля, ударившему росгвардейца, огласят в среду
21:00В Калифорнии завершили спасательную операцию в районе сгоревшей лодки
20:49"Движение 5 звезд" поддержало создание правительства Италии с Демпартией
20:48Минпросвещения опубликовало проекты новых ФГОС для общественного обсуждения
20:47Скандальный брак иранца с маленькой девочкой расторгли
20:39Для участника акции, ударившего росгвардейца, попросили 4,5 года колонии
20:37У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра
20:31Суд подлил арест калининградскому чиновнику, обвиняемому в получении взятки
20:28Израильтяне заявили, что нашли объект производства ракет "Хезболлах"
20:27Samsung разрабатывает складывающийся в квадрат телефон
20:25В Лондоне в аэропорту Гатвик задерживаются рейсы из-за проблем с багажом
20:21В ГСС прокомментировали сообщения об отказе от создания укороченного SSJ
20:14Полиция завела дело после массовой гибели животных в оренбургском приюте
Лента новостейМолния