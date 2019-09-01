Оркестр Минобороны признан лучшим по итогам голосования на "Спасской башне"

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Центральный военный оркестр министерства обороны РФ признан лучшим участником завершившегося в Москве XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" по итогам зрительского онлайн-голосования, сообщает пресс-служба фестиваля.

"В результате голосования зрительские симпатии были отданы выступлению Центрального военного оркестра министерства обороны РФ – 45,3 % голосов. Среди иностранных участников лучшим признано выступление Оркестра Народно-освободительной армии КНР – 32,7 % голосов", - говорится в сообщении.

Голосование проходило на официальном сайте мероприятия и в его мобильном приложении, всего в нем приняли участие 215 тысяч человек.

Приз зрительских симпатий начальнику Центрального военного оркестра Минобороны, заслуженному артисту России, полковнику Сергею Дурыгину вручил член руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов. А дирижёра Оркестра НОАК старшего полковника Лю Синьбо наградил музыкальный руководитель фестиваля, начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ – главный военный дирижёр, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.

За 10 дней на Красной площади выступили оркестры и музыкальные коллективы из 12 стран – Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции, Японии, а также две международные группы – Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев. Общее количество участников фестиваля, включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижёров, флагоносцев и всадников, составило 1922 человека.