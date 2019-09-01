Папа Римский объявил имена 13 новых кардиналов Римско-католической церкви

РИМ, 1 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск объявил о том, что 5 октября в ходе консистории возведет в кардинальское достоинство тринадцать иерархов Римско-католической церкви из разных стран мира.

Пурпурные шапочки "князей Церкви" получат архиепископ Болоньи монсеньор Маттео Дзуппи, президент Папского совета по межрелигиозному диалогу испанец Мигель Анхель Аюсо Гиксот и замсекретаря дикастерии (ведомства Римской курии) по службе цельного человеческого развития канадец Майкл Черни, который занимается проблемой мигрантов.

Новые "пурпуроносцы" представляют разные страны мира, в том числе Кубу, Демократическую Республику Конго, Гватемалу и Индонезию. Также новыми членами Кардинальской коллегии за свои заслуги в служении церкви станут три иерарха, возраст которых превышает 80 лет. Из-за этого они не имеют права участвовать в конклаве по выборам папы Римского. Среди них – архиепископ-митрополит Каунасский Сигитас Тамкявичюс.