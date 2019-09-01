"Мисс Москва" высказалась о разводе с экс-королем Малайзии

Кто кого развел? Бывший король Малайзии теперь с сыном и без русской жены

Она родила сына бывшему королю Малайзии и вернулась в Москву? Свадьба отрекшегося от трона монарха и российской фотомодели закончилась разводом и породила массу домыслов.