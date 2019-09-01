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РИА Новости

"Мисс Москва" высказалась о разводе с экс-королем Малайзии

23:38 01.09.2019 (обновлено: 23:53 01.09.2019)
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© Фото : страница Rihana Oksana Petra в InstagramБывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
© Фото : страница Rihana Oksana Petra в Instagram
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала пост в инстаграме о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.
Модель заявила, что хотела бы рассказать о причинах расставания, чтобы почувствовать себя лучше. Но правду о разводе модель решила не раскрывать.
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"Но я не хочу никого ранить, это будет болезненно", — добавила она.
О разводе Воеводиной с Мухаммадом V ранее сообщил личный адвокат экс-короля Ко Тиен Хуа. По просьбе РИА Новости юрист направил агентству официальное заявление о разводе пары, которое сделал для СМИ. Документ был отпечатан на бланке сингапурской юридической фирмы Eversheds Harry Elias LLP, совладельцем которой является адвокат.
Пара женилась в ноябре прошлого года. В апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана, а через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола. СМИ связывают это решение с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.
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