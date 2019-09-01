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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу

23:15 01.09.2019 (обновлено: 00:02 02.09.2019)
23419
© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of IdlibАвиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Авиаудары США по террористам "Аль-Каиды"* в Сирии были "точечными и целенаправленными", сообщил РИА Новости представитель Госдепа.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что американские войска нанесли удар в провинции Идлиб без предупреждения России и Турции. При этом накануне сирийская армия объявила о прекращении огня в этой зоне деэскалации. Российские военные сообщили, что американский удар привел к многочисленным жертвам и разрушениям, а также поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня. В свою очередь, США заявили, что удар якобы был направлен на уничтожение "пункта управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии".
Здание Государственной Думы в Москве
Вчера, 15:35Война в Сирии
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
В Госдепе отметили, что российские СМИ занимаются распространением "неточных заявлений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом Асада и его союзниками".
Американские дипломаты также назвали российские сообщения "очевидной попыткой отвлечь внимание от ударов с воздуха со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе".
В ведомстве также заявили, что сирийские власти, Россия и Иран "должны выполнять свои обязательства по прекращению насилия и предоставлению беспрепятственного доступа для решения гуманитарной катастрофы, вызванной авиаударами".
Ранее в Минобороны России отметили, что сирийская армия намерена соблюдать мораторий на ведение боевых действий, несмотря на американские авиаудары в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВойна в СирииГосударственный департамент СШАСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Т.е. расфигачили город. При том что знали о временном перемирии. И тут же спихнули всю вину на Россию и Асада. При том что находятся на территории Сирии америкосы незаконно со всех точек зрения. В том числе и ООН.. Занимательные экземпляры эти американские политики..Фокусники однако..
1 сентября, 23:25
ssidorjan1919
7710020654
А где были российские с 300,зачем они нужны там,если не защищают от бомбежки.
2 сентября, 03:17
Галина Ковалева
60100126
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