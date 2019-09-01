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РИА Новости

Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористическими организациями

22:54 01.09.2019
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© REUTERS / Callaghan O'HareНа месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
На месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
© REUTERS / Callaghan O'Hare
На месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Устроивший стрельбу в субботу в Техасе не связан с террористическими организациями, заявил представитель ФБР Кристофер Комбс на пресс-конференции.
Комбс рассказал, что расследование произошедшего продолжается, отметив, что ФБР полагает, что стрелок "не связан" с террористическими организациями.
Полиция техасского города Одесса, тем временем, идентифицировала стрелка как 36-летнего Сета Этора (Seth Ator). По предварительным данным, он использовал винтовку типа AR-15.
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