Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористическими организациями

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Устроивший стрельбу в субботу в Техасе не связан с террористическими организациями, заявил представитель ФБР Кристофер Комбс на пресс-конференции.
Комбс рассказал, что расследование произошедшего продолжается, отметив, что ФБР полагает, что стрелок "не связан" с террористическими организациями.
Полиция техасского города Одесса, тем временем, идентифицировала стрелка как 36-летнего Сета Этора (Seth Ator). По предварительным данным, он использовал винтовку типа AR-15.