В кенийском нацпарке после наводнений пропала группа туристов и гид

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пять туристов и их гид пропали без вести в кенийском национальном парке Hell's Gate близ города Найваша после наводнений, передает местное издание Пять туристов и их гид пропали без вести в кенийском национальном парке Hell's Gate близ города Найваша после наводнений, передает местное издание Standard Digital

Отмечается, что дожди начались днем, в скором времени они переросли в наводнения. Затопило ущелья национального парка, который, по информации источника издания, посетила группа местных туристов.

Ранее было обнаружено тело женщины азиатского происхождения на некотором расстоянии от этого места, а именно близ населенного пункта рядом с вулканом Сусва. Издание не сообщает, была ли женщина одной из посещавших парк.

Один из выживших сообщил о произошедшем сотрудникам Службы охраны дикой природы Кении (KWS), которые работают в парке, после того как ему удалось спастись. Он также рассказал, что среди шести пропавших была его жена.

"Мы получили сообщения о наводнениях в ущельях от выжившего, нам удалось спасти его, но еще шестеро пропали без вести", - заявил изданию сотрудник национального парка, который пожелал сохранить анонимность.

В свою очередь местная полиция уточнила, что сейчас ведутся поисково-спасательные работы, но в ущельях все еще высокий уровень воды, что замедляет работу служб.