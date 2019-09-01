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РИА Новости

В кенийском нацпарке после наводнений пропала группа туристов и гид

22:40 01.09.2019
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© AP Photo / Andrew KasukuЗатопленные дома в Кении
Затопленные дома в Кении
© AP Photo / Andrew Kasuku
Затопленные дома в Кении. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пять туристов и их гид пропали без вести в кенийском национальном парке Hell's Gate близ города Найваша после наводнений, передает местное издание Standard Digital.
Отмечается, что дожди начались днем, в скором времени они переросли в наводнения. Затопило ущелья национального парка, который, по информации источника издания, посетила группа местных туристов.
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Ранее было обнаружено тело женщины азиатского происхождения на некотором расстоянии от этого места, а именно близ населенного пункта рядом с вулканом Сусва. Издание не сообщает, была ли женщина одной из посещавших парк.
Один из выживших сообщил о произошедшем сотрудникам Службы охраны дикой природы Кении (KWS), которые работают в парке, после того как ему удалось спастись. Он также рассказал, что среди шести пропавших была его жена.
"Мы получили сообщения о наводнениях в ущельях от выжившего, нам удалось спасти его, но еще шестеро пропали без вести", - заявил изданию сотрудник национального парка, который пожелал сохранить анонимность.
В свою очередь местная полиция уточнила, что сейчас ведутся поисково-спасательные работы, но в ущельях все еще высокий уровень воды, что замедляет работу служб.
По информации агентства Франс Пресс, в результате произошедшего один человек погиб, а шесть пропавших без вести туристов – кенийцы индийского происхождения, среди них трое мужчин и три женщины. Они были в группе из 12 туристов, которые посещали парк в воскресенье. После наводнения выжили шесть человек, двое из них сообщили обо всем рейнджерам, которые начали поиски пропавших.
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