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РИА Новости

Зариф обсудит с Лавровым действия Израиля на Ближнем Востоке

22:25 01.09.2019 (обновлено: 22:41 01.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что 2 сентября обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым действия Израиля на Ближнем Востоке.
"Помимо двусторонних вопросов, мы также обсудим региональные проблемы – Сирию, по которой необходимо согласование, по Йемену также нужна координация, а также обсудим агрессию сионистского режима в регионе", - сказал Зариф, прибывший в Москву на переговоры главой МИД РФ.
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Видеотрывок его общения с журналистами опубликовало иранское внешнеполитическое ведомство.
В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике, погибших нет. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана. Между Израилем и Ливаном уже некоторое время нарастает напряженность, проявляющаяся в регулярных взаимных приграничных ракетных обстрелах и обвинениях.
Кроме того, в конце августа израильские военные сообщили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране.
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Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД РФРоссияИранИзраильВ мире
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Какое фото! Надо же, именно в эти дни, когда отмечают 80-летие начала Второй мировой. Один в один - Молотов и Риббентроп..
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yoram
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