Зариф обсудит с Лавровым действия Израиля на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф

ТЕГЕРАН, 1 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что 2 сентября обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым действия Израиля на Ближнем Востоке.

"Помимо двусторонних вопросов, мы также обсудим региональные проблемы – Сирию, по которой необходимо согласование, по Йемену также нужна координация, а также обсудим агрессию сионистского режима в регионе", - сказал Зариф, прибывший в Москву на переговоры главой МИД РФ.

В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике, погибших нет. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана. Между Израилем и Ливаном уже некоторое время нарастает напряженность, проявляющаяся в регулярных взаимных приграничных ракетных обстрелах и обвинениях.