В ОАЭ иностранца приговорили к 1,5 года тюрьмы за угрозы в интернете

Согласно приговору, мужчина создал аккаунт в Snapchat, через который отправлял женщине - также гражданке одной из стран Персидского залива - предложения интимного характера. Он также взломал ее аккаунт в этой соцсети, посылал угрозы и требовал интимные видео. Суд также признал его виновным в попытках склонить женщину к проституции.