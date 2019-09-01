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РИА Новости

В ОАЭ иностранца приговорили к 1,5 года тюрьмы за угрозы в интернете

22:23 01.09.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
ДУБАЙ, 1 сен - РИА Новости. Гражданина одной из стран Персидского залива приговорил суд эмирата Рас-Эль-Хайма к 19 месяцам тюрьмы и штрафу в 150 тысяч дирхамов (около 40 тысяч долларов) за домогательства и угрозы в адрес женщины посредством интернета, сообщает издание Khaleej Times.
Согласно приговору, мужчина создал аккаунт в Snapchat, через который отправлял женщине - также гражданке одной из стран Персидского залива - предложения интимного характера. Он также взломал ее аккаунт в этой соцсети, посылал угрозы и требовал интимные видео. Суд также признал его виновным в попытках склонить женщину к проституции.
Мужчина был осужден согласно закону ОАЭ о преступлениях в интернете.
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