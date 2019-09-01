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РИА Новости

Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины

22:10 01.09.2019 (обновлено: 22:21 01.09.2019)
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© AFP 2019 / Saul Loeb Вице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AFP 2019 / Saul Loeb
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обсудил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве энергетическую независимость Украины, сообщает пресс-служба Пенса.
"Лидеры обсудили проделанный прогресс в обеспечении энергетической независимости Украины", - следует из распространённого комментария.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Пенс также приветствовал усилия Зеленского по осуществлению "смелых реформ по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес климата для привлечения иностранных инвестиций".
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