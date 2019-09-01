Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обсудил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве энергетическую независимость Украины, сообщает пресс-служба Пенса.

"Лидеры обсудили проделанный прогресс в обеспечении энергетической независимости Украины", - следует из распространённого комментария.

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Пенс также приветствовал усилия Зеленского по осуществлению "смелых реформ по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес климата для привлечения иностранных инвестиций".