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РИА Новости

В Оренбурге выясняют причину гибели 66 животных в приюте

21:47 01.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКот во дворе питомника
Кот во дворе питомника
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Кот во дворе питомника. Архивное фото
УФА, 1 сен - РИА Новости. Прокуратура Оренбурга выяснит причину гибели 65 кошек и собаки в городском приюте для животных, сообщает надзорное ведомство.
Оренбургская прокуратура сообщает, что "проверка обстоятельств гибели животных в одном из приютов в Южном поселке города Оренбурга взята на контроль".
"Специалистами газовой службы фактов выброса горючего газа не установлено. Экологическая служба также не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта", - говорится в сообщении прокуратуры Оренбурга.
Отмечается, что у обратившихся за медицинской помощью волонтеров признаков отравления не выявлено.
Прокуратура добавила, что ветеринарами проводится экспертиза животных, чтобы установить причину гибели.
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