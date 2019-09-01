В Оренбурге выясняют причину гибели 66 животных в приюте

УФА, 1 сен - РИА Новости. Прокуратура Оренбурга выяснит причину гибели 65 кошек и собаки в городском приюте для животных, сообщает надзорное ведомство.

Оренбургская прокуратура сообщает, что "проверка обстоятельств гибели животных в одном из приютов в Южном поселке города Оренбурга взята на контроль".

"Специалистами газовой службы фактов выброса горючего газа не установлено. Экологическая служба также не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта", - говорится в сообщении прокуратуры Оренбурга.

Отмечается, что у обратившихся за медицинской помощью волонтеров признаков отравления не выявлено.