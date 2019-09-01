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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В Госдуме назвали слова эстонского лидера об "окончании войны" неуместными

21:39 01.09.2019 (обновлено: 09:01 02.09.2019)
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© AP Photo / Vitnija SaldavaПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© AP Photo / Vitnija Saldava
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, так она для неё и не начиналась, поэтому заявление президента Эстонии об окончании войны после выхода войск РФ с территории республики в 1994 году неуместно, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в воскресенье приняла участие в мемориальном мероприятии в Варшаве, посвященном годовщине начала Второй мировой войны, заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад, после того, как войска РФ в 1994 году покинули территорию республики.
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"Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась. Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость. Если эстонский лидер скажет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда наверное может такие заявления делать", - сказал РИА Новости Шерин.
Парламентарий подчеркнул, что подобные заявления со стороны эстонского лидера неуместны.
Последние российские воинские части покинули эстонскую территорию 31 августа 1994 года. Этому предшествовали напряженные переговоры, завершившиеся подписанием 26 июля того же года в Москве договора о выводе вооруженных сил РФ с территории Эстонии. Свои подписи на документе поставили президенты России и Эстонии Борис Ельцин и Леннарт Мери.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
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80 лет с начала Второй мировой войныКерсти КальюлайдАлександр ШеринГосдума РФЭстонияРоссияВ мире
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1 сентября, 21:59
jjuws-w
5121010
Но Эстония добровольно предпочла оккупацию борьбе за независимость. Так что пусть пеняет на себя.
1 сентября, 21:54
Ох Уколю
2511002
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