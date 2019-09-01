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РИА Новости

В Тбилиси самолет авиакомпании "Армения" совершил посадку из-за неполадок

21:27 01.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Армения", выполнявший рейс Ереван-Москва, совершил незапланированную посадку в Тбилиси из-за неполадок с электричеством, пострадавших нет, сообщили в воскресенье в Комитете гражданской авиации Армении.
"Boeing 737 авиакомпании "Армения" при осуществлении рейса NGT 928 Ереван-Москва совершил посадку в аэропорту города Тбилиси из-за неполадки с электричеством. Члены экипажа и 118 пассажиров не пострадали", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.
Там же отмечается, что авиакомпания принимает необходимые меры для устранения технических проблем и обеспечения безопасного перелета пассажиров в Москву. "Обсуждается также возможность предоставления резервного самолета", - отметили в комитете.
Авиакомпания "Армения" основана в 2015 году. Ее основная деятельность - пассажирские и грузовые перевозки. С июля 2016 года выполняет чартерные рейсы по разным направлениям.
Сейчас авиакомпания, 100% акций которой находятся в частной собственности, осуществляет, в частности, регулярные рейсы в Тель-Авив, Бейрут, Минеральные Воды, Воронеж.
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